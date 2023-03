Con gái Jack - Thiên An càng lớn càng đáng yêu khiến fan mê tít

Trước khi chia tay, Jack - Thiên An có một cô con gái chung tên Sol. Nhóc tì này chào đời vào ngày 1/4/2021. Bé Sol thừa hưởng những nét đẹp từ bố mẹ như đôi mắt hí của bố, làn da trắng hồng của mẹ. Con gái của Jack xinh xắn như cô công chúa nhỏ. Bé Sol được mẹ chăm chút cho vẻ ngoài. Con gái của Thiên An khiến fan mê tít còn bởi những biểu cảm đáng yêu.Bé Sol thích chu môi mỗi khi chụp ảnh. Thiên An từng hài hước cho biết con gái là thánh biểu cảm của năm. Theo Thiên An, con gái của cô rất năng động và dạn dĩ. Khi con gái bướng bỉnh, ăn vạ, Thiên An có cách xử lý khéo léo. "Sol là một em bé cá tính mạnh và em bắt đầu nổi loạn tuổi lên 2. Khi mẹ càng la thì bé càng khóc to và đòi bế. Nếu mẹ không bế thì chuyển sang dấu hiệu hét to và ăn vạ. Nhưng các mẹ đừng mềm lòng, đây là lúc mình phải mạnh mẽ để các con trưởng thành. Sau một lúc khóc vật vã, mình để bé bình tĩnh và nói chuyện cùng bé. Tính cách Sol hơi bướng tí và là một người có chính kiến nên việc đàm phán giữa hai người phụ nữ sẽ hơi lâu. Sol sẽ tự phải xin lỗi sau những lần nổi loạn, em bé sẽ hôn khi biết mình làm sai", Thiên An cho biết. Thiên An một mình nuôi con gái từ khi bé Sol chào đời. Thiên An mong con gái lớn lên sẽ ngoan ngoãn, yêu thương mẹ hơn và là chỗ dựa tinh thần cho mẹ. Xem MV: "Ngôi sao cô đơn" của Jack. Nguồn J97

