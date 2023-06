Con gái Thiên An 1 tuổi đã đóng quảng cáo, giống bố y đúc

Bé Sol được nhận xét có khuôn mặt giống hệt bố - ca sĩ Jack. Hiện tại, nhóc tỳ được mẹ Thiên An và gia đình nhà ngoại chăm sóc. Chia tay Jack sau khi sinh bé Sol 20 ngày, Thiên An đã cùng con gái vượt qua khó khăn ban đầu, hiện tại cuộc sống của hai mẹ con rất vui vẻ. Bé Sol thường được đồng hành cùng mẹ trong những dự án quảng cáo và trở thành mẫu nhí từ lúc mới 1 tuổi. Con gái Thiên An đã được mẹ cho đi học mẫu giáo. Theo chia sẻ của mẹ bé, Sol thích nghe nhạc, hát và nhảy theo. Theo Thiên An, con gái cô còn nhỏ nhưng rất tự tin, thoải mái trước ống kính và còn vui vẻ giao tiếp với mọi người xung quanh. Chính Thiên An cũng công nhận con gái không giống mình.Bé Sol tên thật là Yên Đan, sinh ngày 1/4/2021. Nhóc tỳ tạo dáng đáng yêu. Con gái chính là niềm động lực để Thiên An vượt qua mọi khó khăn.Xem MV "Ngôi sao cô đơn" của Jack. Nguồn J97

