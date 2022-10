Con gái Thiên An đáng yêu vô đối, ngày càng giống Jack

Jack và Thiên An có một cô con gái chung tên Sol trước khi "đường ai nấy đi". Con gái của Jack sống cùng mẹ từ khi chào đời. Theo Thiên An, tình cũ chu cấp cho con mỗi tháng 5 triệu. Bé Sol vô cùng dễ thương. Cô nhóc sở hữu nước da trắng hồng, đôi mắt to tròn. Con gái của Jack và Thiên An có nhiều biểu cảm đáng yêu. Những khoảnh khắc đáng yêu của bé Sol thu hút sự quan tâm của nhiều cư dân mạng. Dù mới hơn 1 tuổi nhưng bé Sol đã làm người mẫu nhí cùng mẹ. Càng lớn, bé Sol càng giống Jack. Khi nghe câu hỏi con gái càng lớn càng giống bố, cảm xúc của bản thân thế nào, Thiên An chia sẻ trên Bảo vệ công lý: "Cũng bình thường, lớn lên chắc sẽ có những nét thay đổi khác nhau". Thiên An làm nhiều công việc để nuôi con từ người mẫu ảnh, bán hàng online đến đóng phim. Con gái và mẹ ruột là hai người quan trọng nhất đời Thiên An.Tình cũ của Jack chia sẻ trong một chương trình: “Con muốn gửi lời cảm ơn đến mẹ. Mẹ đã chịu nhiều vất vả và điều tiếng nhưng mẹ không từ bỏ mà luôn bảo vệ 2 mẹ con con. Con luôn dành tình yêu to lớn đến mẹ. Với Sol, sau này lớn lên con coi chương trình thì con cũng biết là mẹ đã vất vả như thế nào. Con phải ngoan hơn, yêu thương mẹ hơn, là chỗ dựa tinh thần lớn cho mẹ”. Người đẹp luôn cố gắng tránh nhắc đến Jack. Xem MV "Ngôi sao cô đơn" của Jack. Nguồn J97

