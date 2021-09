Con gái ruột của Phi Nhung viết lời tiễn biệt đầy xót xa

Thông tin Phi Nhung qua đời khiến nhiều người xót xa. Đang ở Mỹ, Wendy - con ruột của Phi Nhung không giấu được sự đau buồn. Trên trang cá nhân, Wendy chia sẻ hình ảnh rạng rỡ của mẹ khi còn sống.

Đi kèm với đó, Wendy viết: “Mommy, could you come back and stay for a while. I want to hear your voice and feel your touch. I want to see you smile. I want to hold you tight and never let you go. I want to tell you how much I love you”.

Tạm dịch: Mẹ ơi, mẹ có thể trở về và ở lại một lúc được hay không. Con rất muốn nghe giọng nói của mẹ, được mẹ ôm vào lòng. Con muốn nhìn thấy mẹ cười. Con muốn nắm tay mẹ thật chặt và không để mẹ rời đi nữa. Con cũng muốn nói với mẹ, con yêu mẹ nhiều đến thế nào.

Chia sẻ của con gái ruột Phi Nhung.

Trước đó, Wendy từng nhắn nhủ mẹ vượt qua COVID-19: "Con và mẹ đã xa nhau từ tháng 12/2019. Đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp và những chuyến phiêu lưu tuyệt vời của con và mẹ. Gia đình mình đều đang đợi mẹ trở về nhà. Mẹ hãy mạnh mẽ và tiếp tục chiến đấu nhé. Con nhớ và yêu mẹ rất nhiều". Phi Nhung bên Wendy. Ảnh: Một thế giới

Thiêng Ngân - con nuôi của Phi Nhung cũng không giấu được sự đau xót khi hay tin dữ. Em viết: "Con phải làm sao đây mẹ ơi… Con khóc thật rồi mẹ ơi... Đừng bỏ con mà mẹ ơi”.

Ngoài Thiêng Ngân, Quỳnh Trang và Hồ Văn Cường cũng bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của mẹ nuôi. Cả hai cập nhật hình ảnh đại diện sang bức ảnh màu đen.

Tuyết Nhung lại bày tỏ em không tin vào sự thật mẹ nuôi Phi Nhung qua đời: “Con còn muốn mặc đồ đôi với mẹ nữa mà nhưng bây giờ không được nữa rồi. Bây giờ con không biết nói gì hơn nữa. Đó là sự thật nhưng con không tin”.

Phi Nhung bên 4 người con nuôi là ca sĩ.

Về tang lễ của Phi Nhung , nghệ sĩ Việt Hương cho biết, cô cùng gia đình của Phi Nhung đang chuẩn bị các thủ tục cần thiết. Việt Hương sẽ thông báo chính thức sau khi các thủ tục hậu sự đã được sắp xếp chu đáo.