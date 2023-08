Con gái NSƯT Vũ Linh ra sao khi bố qua đời?

Trong một đoạn ghi âm đang được cư dân mạng lan truyền, cố nghệ sĩ Vũ Linh nói bị con gái Hồng Loan trộm tiền, lừa gạt. Nhanh chóng, Hồng Loan lên tiếng. Cô cho biết, số tiền 64 triệu mà ba bàn giao để làm sổ hồng đã được dùng để lo liệu giấy tờ. Hồng Loan khẳng định mình không giữ một đồng nào. Ảnh: Vietnamnet. Theo Hồng Loan, cô bị ba hiểu lầm trộm tiền đi hát. “Trong thời gian đó tôi có nghe ba đi hát về, báo mất tiền trong tủ sắt và qua ngày hôm sau tôi có ra công an phường nhờ hỗ trợ đến nhà điều tra vụ việc. Nhưng ba tôi không cho các anh vào làm việc, sau đó tôi buồn quá nên xin ba về bên gia đình chồng ở. Ba hiểu lầm tôi hư hỏng như vậy và ba buồn. Nếu tôi ăn cắp tiền và làm những việc như vậy thì tôi sẽ không kêu công an vào làm việc cho minh bạch để làm gì. Sau khi vợ chồng tôi đã dọn về gia đình chồng ở thì những vụ việc mất trộm vẫn liên tục xảy ra”, con gái NSƯT Vũ Linh nói. Ảnh: FBNV. Hồng Loan còn cho biết, thông tin cô chửi ba là bịa đặt. “Vì trước giờ ba tôi không sử dụng mạng xã hội, nên những thông tin mà ba biết đều được nghe lại từ người khác và không có tính xác thực”, Hồng Loan chia sẻ. Ảnh: FBNV. Tháng 3, khi NSƯT Vũ Linh qua đời, Hồng Loan lần đầu lộ diện. Sau đó, Hồng Loan vướng ồn ào mâu thuẫn với Hồng Phượng - cháu gái nghệ sĩ Vũ Linh và Hồng Nhung - em gái nghệ sĩ Vũ Linh. Ảnh: Vietnamnet. Theo Zing, Hồng Loan chia sẻ, số tiền phúng điếu hơn 600 triệu đồng và tiền còn lại của nghệ sĩ khoảng 4.000 USD do mẹ con Hồng Phượng giữ. Ngoài ra, việc Hồng Phượng ký kết hợp đồng truyền thông với BH Media để livestream trong đám tang nghệ sĩ Vũ Linh hay chuyện xây mộ cho ông đều không thông qua Hồng Loan. Ảnh: Dân Trí. Trước chia sẻ của Hồng Loan, Hồng Phượng cho biết, các khoản chi đều được các thành viên trong gia đình biết rõ. Ngoài ra, cô giải thích, việc ký hợp đồng truyền thông tang lễ của NSƯT Vũ Linh để bảo vệ hình ảnh trong đám tang của cậu mình. Mới đây, Hồng Phượng tuyên bố kiện Hồng Loan với lý do lan truyền, chia sẻ thông tin không đúng sự thật, chưa qua kiểm chứng nhằm xúc phạm cô và nghệ sĩ Hồng Nhung. Ảnh: FBNV. Hồng Loan bị nghệ sĩ Hồng Nhung khởi kiện ra tòa, đòi chia tài sản vào tháng 6. Theo Pháp Luật TP HCM, tại lần làm việc theo triệu tập của tòa án vào ngày 22/6, Hồng Loan đến tòa và cung cấp lời khai, các giấy tờ liên quan đến vụ kiện. Đến ngày, 21/7, phía nguyên đơn là nghệ sĩ Hồng Nhung và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là Hồng Phượng đã đến tòa án làm việc, cung cấp giấy tờ đại diện theo ủy quyền và yêu cầu luật sư. Ảnh: Vietnamnet. Đến ngày 25/7, Hồng Loan đã đến TAND quận Phú Nhuận làm việc. Theo luật sư của Hồng Loan, Hồng Loan đã có đơn phản tố gửi đến tòa án. Cụ thể, Hồng Loan yêu cầu nghệ sĩ Hồng Nhung và Hồng Phượng di dời toàn bộ tài sản ra khỏi nhà số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận. Ảnh: Pháp Luật TP HCM. Mâu thuẫn với Hồng Phượng và nghệ sĩ Hồng Nhung, nhưng Hồng Loan có mối quan hệ thân thiết với hai nghệ sĩ Vũ Luân và Bình Tinh - con nuôi của nghệ sĩ Vũ Linh. Ảnh: FBNV. Vì muốn giúp đỡ Hồng Loan bán hàng online, ca sĩ Nguyên Vũ tặng tài khoản số đẹp có ngày tháng năm sinh của "ông hoàng cải lương Hồ quảng" cho con gái nghệ sĩ Vũ Linh. Ảnh: Thương Hiệu Và Pháp Luật. Xem video: "Cháu gái NSƯT Vũ Linh thu hút chồng nhờ sở đoản". Nguồn Đông Tây Promotion

Trong một đoạn ghi âm đang được cư dân mạng lan truyền, cố nghệ sĩ Vũ Linh nói bị con gái Hồng Loan trộm tiền, lừa gạt. Nhanh chóng, Hồng Loan lên tiếng. Cô cho biết, số tiền 64 triệu mà ba bàn giao để làm sổ hồng đã được dùng để lo liệu giấy tờ. Hồng Loan khẳng định mình không giữ một đồng nào. Ảnh: Vietnamnet. Theo Hồng Loan, cô bị ba hiểu lầm trộm tiền đi hát. “Trong thời gian đó tôi có nghe ba đi hát về, báo mất tiền trong tủ sắt và qua ngày hôm sau tôi có ra công an phường nhờ hỗ trợ đến nhà điều tra vụ việc. Nhưng ba tôi không cho các anh vào làm việc, sau đó tôi buồn quá nên xin ba về bên gia đình chồng ở. Ba hiểu lầm tôi hư hỏng như vậy và ba buồn. Nếu tôi ăn cắp tiền và làm những việc như vậy thì tôi sẽ không kêu công an vào làm việc cho minh bạch để làm gì. Sau khi vợ chồng tôi đã dọn về gia đình chồng ở thì những vụ việc mất trộm vẫn liên tục xảy ra”, con gái NSƯT Vũ Linh nói. Ảnh: FBNV. Hồng Loan còn cho biết, thông tin cô chửi ba là bịa đặt. “Vì trước giờ ba tôi không sử dụng mạng xã hội, nên những thông tin mà ba biết đều được nghe lại từ người khác và không có tính xác thực”, Hồng Loan chia sẻ. Ảnh: FBNV. Tháng 3, khi NSƯT Vũ Linh qua đời, Hồng Loan lần đầu lộ diện. Sau đó, Hồng Loan vướng ồn ào mâu thuẫn với Hồng Phượng - cháu gái nghệ sĩ Vũ Linh và Hồng Nhung - em gái nghệ sĩ Vũ Linh. Ảnh: Vietnamnet. Theo Zing, Hồng Loan chia sẻ, số tiền phúng điếu hơn 600 triệu đồng và tiền còn lại của nghệ sĩ khoảng 4.000 USD do mẹ con Hồng Phượng giữ. Ngoài ra, việc Hồng Phượng ký kết hợp đồng truyền thông với BH Media để livestream trong đám tang nghệ sĩ Vũ Linh hay chuyện xây mộ cho ông đều không thông qua Hồng Loan. Ảnh: Dân Trí. Trước chia sẻ của Hồng Loan, Hồng Phượng cho biết, các khoản chi đều được các thành viên trong gia đình biết rõ. Ngoài ra, cô giải thích, việc ký hợp đồng truyền thông tang lễ của NSƯT Vũ Linh để bảo vệ hình ảnh trong đám tang của cậu mình. Mới đây, Hồng Phượng tuyên bố kiện Hồng Loan với lý do lan truyền, chia sẻ thông tin không đúng sự thật, chưa qua kiểm chứng nhằm xúc phạm cô và nghệ sĩ Hồng Nhung. Ảnh: FBNV. Hồng Loan bị nghệ sĩ Hồng Nhung khởi kiện ra tòa, đòi chia tài sản vào tháng 6. Theo Pháp Luật TP HCM, tại lần làm việc theo triệu tập của tòa án vào ngày 22/6, Hồng Loan đến tòa và cung cấp lời khai, các giấy tờ liên quan đến vụ kiện. Đến ngày, 21/7, phía nguyên đơn là nghệ sĩ Hồng Nhung và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là Hồng Phượng đã đến tòa án làm việc, cung cấp giấy tờ đại diện theo ủy quyền và yêu cầu luật sư. Ảnh: Vietnamnet. Đến ngày 25/7, Hồng Loan đã đến TAND quận Phú Nhuận làm việc. Theo luật sư của Hồng Loan, Hồng Loan đã có đơn phản tố gửi đến tòa án. Cụ thể, Hồng Loan yêu cầu nghệ sĩ Hồng Nhung và Hồng Phượng di dời toàn bộ tài sản ra khỏi nhà số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận. Ảnh: Pháp Luật TP HCM. Mâu thuẫn với Hồng Phượng và nghệ sĩ Hồng Nhung, nhưng Hồng Loan có mối quan hệ thân thiết với hai nghệ sĩ Vũ Luân và Bình Tinh - con nuôi của nghệ sĩ Vũ Linh. Ảnh: FBNV. Vì muốn giúp đỡ Hồng Loan bán hàng online, ca sĩ Nguyên Vũ tặng tài khoản số đẹp có ngày tháng năm sinh của "ông hoàng cải lương Hồ quảng" cho con gái nghệ sĩ Vũ Linh. Ảnh: Thương Hiệu Và Pháp Luật. Xem video: "Cháu gái NSƯT Vũ Linh thu hút chồng nhờ sở đoản". Nguồn Đông Tây Promotion