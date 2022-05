Con gái dễ thương của Lê Bê La và chồng thứ hai giấu mặt

Sau 1 lần đò và có một cậu con trai riêng, Lê Bê La bí mật tái hôn cách đây 3 năm. Nữ diễn viên và người chồng hiện tại có một cô con gái chung tên Bình An. Con gái của Lê Bê La chào đời vào tháng 12/2021. Sau khi công khai thông tin tái hôn, có con gái vào tháng 12/2021, Lê Bê La thoải mái chia sẻ hình ảnh cô công chúa nhưng vẫn giấu kín danh tính người bạn đời. Con gái của Lê Bê La và người chồng thứ hai có vẻ ngoài bụ bẫm với hai má phúng phính, chân tay tròn lẳn. Cận cảnh gương mặt đáng yêu của bé Bình An. Con gái sở hữu mái tóc đen dày nên Lê Bê La thường xuyên làm điệu cho mái tóc của con. Lê Bê La kẹp lên mái tóc đen của bé Bình An những chiếc kẹp bông hoa nhỏ nhắn. Nữ diễn viên đăng ảnh hồi nhỏ để so sánh với con gái. "Hãy nói rằng "Ta giống nhau đi". À không hả? Mẹ đẻ mướn hả", Lê Bê La viết. Bạn bè thân thiết của Lê Bê La rất cưng chiều bé Bình An. Diễn viên Ái Châu bồng bế con gái của Lê Bê La. Đối với Lê Bê La, những khoảnh khắc bên con luôn bình yên. Về người bạn đời, mới đây, Lê Bê La chia sẻ, ông xã là người đàn ông đầy trách nhiệm với gia đình và vợ con, đi làm về là vào bếp nấu ăn, dọn dẹp rửa chén chẳng nề hà. Gần đây, nữ diễn viên phim "Tiếng sét trong mưa" đã trở lại với công việc. Xem video "Trò chuyện cùng hai chị em Lê Bê La và Lê Chi Na". Nguồn THVL Giải trí

