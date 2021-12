Soi tình duyên của Lê Bê La trước khi bí mật tái hôn

Trong cuộc phỏng vấn với Dân Trí mới đây, Lê Bê La xác nhận cuộc hôn nhân đầu tiên tan vỡ từ 5 năm trước cũng như việc tái hôn diễn ra cách đây 2 năm. Ảnh: Sức khỏe và đời sống Lê Bê La và người chồng thứ hai vừa chào đón cô con gái chung vào đầu tháng 12 năm nay. Về danh tính chồng thứ hai, Lê Bê La giữ kín. Ảnh: Vietnamnet Chồng cũ của Lê Bê La là phó đạo diễn Hải Thanh. Anh và Lê Bê La kết hôn năm 2012 sau khi cả hai hợp tác trong phim “Cổng mặt trời”. Ảnh: Khám phá Lê Bê La từng chia sẻ, khi chưa yêu nhau, cô và Hải Thanh rất hay khẩu chiến bởi trên trường quay, cô là người thẳng tính còn Hải Thanh là người nóng tính. Ảnh: Zing Đến một ngày, sau buổi tiệc, Lê Bê La bị say, Hải Thanh là người ở lại chăm sóc cô. Từ đó, cặp đôi nảy sinh tình cảm. Ảnh: Zing Sau một thời gian yêu nhau, Hải Thanh muốn đính hôn vì sợ mất Lê Bê La. Nữ diễn viên nhận lời vì biết rằng mình sẽ không gặp được ai tốt hơn anh. Ảnh: Zing “Chồng tôi không giàu, không đẹp trai, không quá giỏi giang nhưng lại rất tốt, có tấm lòng bao dung, độ lượng”, Lê Bê La nói. Ảnh: Người lao động Ngày 29/10/2015, Lê Bê La hạ sinh con trai đầu lòng. Nhóc tì nhà nữ diễn viên có tên thân mật là Monkey. Ảnh: Khám pháLê Bê La bí mật ly hôn Hải Thanh vì vậy năm 2018, trong cuộc phỏng vấn với Zing, cô chia sẻ, gia đình vẫn hạnh phúc. Ảnh: Khám phá Lê Bê La từng chia sẻ về mối tình đầu hồi sinh viên ở Sài Gòn. Theo Công an nhân dân online, bạn trai đầu tiên của nữ diễn viên là một chàng trai người gốc Sài Gòn, gia đình khá giả. Ảnh: Công an nhân dân online Lê Bê La được bạn trai đưa về ra mắt gia đình. Mẹ của người yêu thương Lê Bê La như con gái. Tuy nhiên, chuyện tình này sau đó tan vỡ. Ảnh: Zing Trong một chương trình năm 2019, Lê Bê La bất ngờ kể người yêu cũ đòi quay lại lúc cô sắp lập gia đình. Ảnh: Sức khỏe và đời sống Nữ diễn viên không quay lại với người cũ. "Người yêu cũ mình đã yêu rồi, trải qua rồi, giống như kiểu không ai đọc lại cuốn tiểu thuyết cả vì nó rất nhàm chán, không còn mới mẻ để mình khám phá. Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là lúc anh ta ra đi như thế nào. Nếu ra đi đừng gây sát thương, gây tổn hại về tinh thần nhiều quá thì sẽ suy nghĩ lại. Còn chuyện đã gây tổn thương, khóc than vật vã, đau khổ nên quay lại lỡ như tiếp tục thì sao", Lê Bê La nêu quan điểm. Ảnh: Sức khỏe và đời sống Xem video "Trò chuyện cùng hai chị em Lê Bê La và Lê Chi Na". Nguồn THVL Giải trí

