Chuyện tình của Nam Em và bạn trai hơn 14 tuổi

Trong cuộc phỏng vấn với Saostar, Nam Em tiết lộ, cô lần đầu gặp bạn trai khi đến mua sản phẩm phong thủy. Người đẹp không thích người có hình xăm nhưng khi gặp bạn trai, cô lại bị hớp hồn bởi thấy được ánh “hào quang” của anh. Theo Nam Em, cô thích bàn tay của người yêu. “Đàn ông mà có bàn tay đẹp quá vậy”, Nam Em cho hay. Bạn trai Nam Em từ chối làm quen với người đẹp. “Anh và em chỉ làm bạn, tri kỷ, không có tình yêu”, anh nói với Nam Em. Trước lời từ chối của bạn trai, Nam Em nghĩ rằng nửa kia rất ghét mình. “Anh ấy càng xua đuổi tôi, tôi càng thích. Tôi là người thích chinh phục”, người đẹp cho hay. Tuy nhiên, bạn trai Nam Em đã phá bỏ nguyên tắc của mình. "Tôi nghĩ không nên đóng cửa trái tim mình”, bạn trai Nam Em trải lòng. Khi người yêu đồng ý hẹn hò, Nam Em rất bất ngờ.Nam Em và bạn trai hẹn hò bí mật trong 6 tháng qua. Theo Nam Em, bạn trai thay đổi nhiều. "Lúc tôi gặp, ai cũng cơm bưng nước rót, cung phụng anh ấy. Đến lúc tôi và anh ấy quen nhau, anh ấy bưng tô cơm và bảo với tôi rằng: Đây nhé, lần đầu tiên tôi làm việc này nhé!'", Nam Em nói. Khi Nam Em công khai hẹn hò, bạn trai dành cho cô nhiều lời ngọt ngào trên mạng xã hội. Người này chia sẻ, anh sẽ không bao giờ buông tay Nam Em. “Anh sẽ luôn bao bọc che chở để em bình an”, nửa kia của người đẹp viết. Do công việc hiện tại rất bận, bạn trai Nam Em giao lại cho học trò để đồng hành cùng người đẹp. Bạn trai động viên Nam Em khi chuyện tình cảm giữa hai người trở thành tâm điểm của dư luận: "Cố lên em nha, anh sẽ luôn bảo vệ em. Quá khứ anh là giấy nháp để hiện tại và tương lai là vở sạch chữ đẹp cùng em viết những câu chuyện ý nghĩa". Phía quản lý của Nam Em chia sẻ trên Dân Trí: "Bạn trai của Nam Em sống và làm việc tại TPHCM, thỉnh thoảng đi công tác ở các tỉnh phía Bắc. Khi đi công tác, có lúc anh ấy sẽ đưa Nam Em đi cùng, hai người thường xuyên ở cạnh nhau", người này nói. Mới đây, bạn trai Nam Em lo lắng khi không thể liên lạc với người đẹp. Anh viết trên trang cá nhân: “Trong cuộc sống mọi người không trong cuộc đừng áp đặt sự việc quá mức. Nguyễn Lệ Nam Em em ở đâu liên hệ anh với nha em. Qua tôi về nhà tôi có việc nên cô ấy mới như vậy”. Nhanh chóng, Nam Em cho biết, cô vào rừng nên bị mất sóng điện thoại. Theo Nam Em, bạn trai bị cuốn vào câu chuyện nên đã mất bình tĩnh. Phía Lệ Nam - chị gái của Nam Em bày tỏ mong khán giả ủng hộ chuyện tình của Nam Em. Lệ Nam chia sẻ: “Mọi người nếu yêu thương Nam Em xin hãy để cho cô ấy được tự do quyết định hạnh phúc mà cô ấy đã chọn. Nếu đã chọn chắc chắn phải có lý do, điều cô ấy cần đơn giản chỉ là tình yêu thương… Tôi không quan tâm quá khứ anh Cường là ai, tôi chỉ nhìn vào hiện tại và biết ơn người cứu em tôi chính là anh ấy”. Nhiều người hâm mộ hy vọng Nam Em và bạn trai sẽ có cái kết đẹp. Xem video: "Khán giả hoang mang khi chồng sắp cưới đăng bài tìm kiếm Nam Em"

