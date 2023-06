Chuyện tình của Cường Seven và Vũ Ngọc Anh trước khi cưới

Rapper Cường Seven và Vũ Ngọc Anh quen nhau khi tham gia dự án điện ảnh Lôi báo (2017), nhưng hai năm sau mới công khai mối quan hệ. Sáu năm bên nhau, cặp đôi rất hợp nhau về nhiều mặt trong cuộc sống và luôn tay trong tay khi xuất hiện tại các sự kiện, công việc. “Tôi và Ngọc Anh luôn hỗ trợ nhau phát triển sự nghiệp, cùng tận hưởng những khoảnh khắc thư giãn. Ngọc Anh là cô gái thú vị. Khi mới tiếp xúc, tôi đã nghĩ cô ấy thuộc tuýp cứng đầu nhưng trải qua thời gian, tôi phát hiện cô ấy sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu ý kiến và rút kinh nghiệm. Ngoài ra cô ấy biết suy nghĩ, thích quan tâm đến người khác”, Cường Seven chi sẻ với Tiền phong về bạn gái Ngọc Anh. Tâm sự với Zing.vn, Cường Seven cho biết: "Bên ngoài, cả hai đều là những con người có cá tính riêng và khá quậy nhưng khi về với nhau lại yên bình. Chúng tôi cho phép nhau được tận hưởng, được trẻ con một chút. Việc kết hôn cũng vậy, cả hai làm vì cảm thấy đã đến lúc và rất thoải mái với quyết định này". Sau kết hôn, cả hai chưa muốn sinh con ngay mà muốn tận hưởng khoảng thời gian vợ chồng son. Mối quan hệ của Cường Seven và Vũ Ngọc Anh được gia đình hai bên ủng hộ. Hai bên gia đình đã tính tới chuyện cưới hỏi của đôi trẻ từ hai năm trước. Vũ Ngọc Anh và Cường Seven tổ chức đám cưới tại Hà Nội vào ngày 28/7, sau nhiều năm hẹn hò. Trước khi đến với Vũ Ngọc Anh, Cường Seven nổi tiếng là người đào hoa. Anh hẹn hò với toàn mỹ nhân Vbiz như Chi Pu, Mlee. (Ảnh: Dân trí)Cường Seven sinh năm 1989, là rapper xuất thân từ nhóm SpaceSpeaker gồm những thành viên như Touliver, Soobin Hoàng Sơn, JustaTee.... Ngoài âm nhạc, anh còn ghi dấu ấn ở vai trò diễn viên trong phim "Yolo", "Lôi báo", "Truy sát", "Người bất tử". Vũ Ngọc Anh sinh năm 1990 từng tham gia hai cuộc thi hoa hậu: Hoa hậu Thế giới người Việt năm 2007, Hoa hậu Việt Nam 2012. Ngọc Anh từng góp mặt trong phim "Quyên", "Lôi báo". Mới đây, Vũ Ngọc Anh còn debut làm ca sĩ với nghệ danh là VNA.Xem video: Đám cưới “hoàn cảnh”: thực đơn toàn cua hoàng đế, bào ngư.

