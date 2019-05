Chồng Tây cưng chiều Lan Phương hết mực là ai?

Diễn viên Lan Phương vừa chia sẻ ông xã của cô đã phải vào viện khâu vết thương ở tay do bị đứt tay khi rửa bát. Lan Phương từng chia sẻ, ông xã ngoại quốc của cô thường nấu ăn, rửa bát cho vợ.Chồng Tây của Lan Phương tên David, hiện làm việc tại Việt Nam và không hoạt động trong làng giải trí. Trong mắt nữ diễn viên phim "Nàng dâu order", ông xã là người rất tâm lý và tình cảm. Chồng ngoại quốc của Lan Phương yêu vợ và biết chăm con. Anh được khen là người đàn ông tinh tế khi tặng vợ lẫn con gái bó hoa trong ngày lễ tình nhân. "Anh rất giỏi quán xuyến nhà cửa và chăm sóc hai mẹ con chu đáo", Lan Phương khen ngợi chồng trước công chúng. Lam Lam của "Nàng dâu order" và ông xã độc lập về tài chính. Không cần lấy đại gia, Lan Phương vẫn có cuộc hôn nhân vô cùng hạnh phúc. Nữ diễn viên không phải làm dâu. Ngoài ra, cô cũng may mắn khi được bố mẹ chồng yêu thương. Con gái của Lan Phương và ông xã ngoại quốc ngày càng kháu khỉnh. Nữ diễn viên đang có một hạnh phúc ngọt ngào, trọn vẹn lẫn sự nghiệp khá ổn định. Sau khi sinh con được 2 tháng, Lan Phương đã trở lại phim trường và mang con gái theo. May mắn, con gái của Lan Phương khá ngoan ngoãn, thường hay ngủ bên bố và bà ngoại trong lúc mẹ ghi hình. Về chuyện làm đám cưới, Lan Phương chia sẻ trên VOV: “Chúng tôi đã đăng ký kết hôn. Trước đây, tôi có nghĩ đến đám cưới mơ mộng nhưng mấy năm nay thì không nghĩ đến nữa. Quan trọng là chúng tôi sống với nhau như thế nào. Trong tương lai, có thể chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới nhưng chưa phải là bây giờ”. Xem video "Lan Phương chia sẻ về bạn trai". Nguồn Youtube

