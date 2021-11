Chồng sắp cưới kém tuổi của Park Shin Hye là ai?

Sáng nay (ngày 23/11), Park Shin Hye bất ngờ tuyên bố, cô đang mang thai con đầu lòng và sẽ làm đám cưới vào vào ngày 22/1/2022. Chồng sắp cưới của Park Shin Hye là Choi Tae Joon. Ảnh: Vietnamnet Choi Tae Joon sinh năm 1991, kém Park Shin Hye 1 tuổi. 10 tuổi, anh bắt đầu đóng phim với vai diễn Kyung Ho trong “Piano” năm 2001, Min Ho Soo trong “Magic kid masuri” năm 2002. Năm 2011, Choi Tae Joon mới tái xuất màn ảnh nhỏ với vai diễn Im Jung trong “Padam Padam… The sound of his and her heartbeats”. Ảnh: Đất Việt Vài năm trở lại đây, chồng sắp cưới của Park Shin Hye đóng “The kings of dramas”, “The great seer”, “Ugly alert”, “Adolescence medley”, “Mother’s garden”, “The girl who sees smells”, “All about my mom”, “The flower in prison”, “Missing 9”. Ảnh: Saostar Đến nay, sự nghiệp diễn xuất của Choi Tae Joon vẫn gắn liền với các vai phụ. Trong khi đó, Park Shin Hye là một diễn viên nổi tiếng, đóng phim từ nhỏ. Ảnh: VTV Choi Tae Joon thành công ở mảng chương trình truyền hình thực tế. Nam diễn viên được yêu thích qua các gameshow Happy together, Celebrity bromance, Tasty road, Hello counselor, We got married. Ảnh: SaostarChoi Tae Joon và Park Shin Hye lần đầu vướng tin đồn hẹn hò vào tháng 5 năm 2017 khi bị phát hiện đi du lịch cùng nhau ở nước ngoài. Ảnh: VTV Bị nghi hẹn hò, Choi Tae Joon và Park Shin Hye cho biết: "Tình cờ chúng tôi có cùng lịch trình ở nước ngoài. Chúng tôi chỉ là bạn từ khi vẫn còn đi học tại trường Đại học Chung Ang”. Ảnh: Công lý và xã hội Tháng 3/2018, khi Dispatch chính thức công bố loạt ảnh Choi Tae Joon và Park Shin Hye bí mật gặp nhau, hai người trong cuộc mới thừa nhận hẹn hò. Ảnh: Công lý và xã hội Choi Tae Joon là bạn trai đầu tiên được Park Shin Hye công khai hẹn hò trước công chúng. Ảnh: Công lý và xã hội Mối quan hệ của Choi Tae Joon và bạn gái hơn tuổi vẫn tốt đẹp kể cả khi nam diễn viên nhập ngũ. Ảnh: Tiền Phong Trong một bài phỏng vấn tháng 6/2020, Park Shin Hye chia sẻ, cô chưa bao giờ có ý định công khai chuyện tình cảm. Ảnh: Saostar Xem video "Ji Chang Wook - Ngôi sao đa tài của màn ảnh Hàn Quốc". Nguồn VTV24

