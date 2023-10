Chồng cũ vướng lao lý, Hoa hậu Lưu Diễm Hương giờ thế nào?

Theo Dân Trí, cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can Đinh Trường Chinh về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Ông Đinh Trường Chinh chính là chồng cũ của Hoa hậu Lưu Diễm Hương. Ảnh: Dân Trí, FBNV. Diễm Hương và đại gia Trường Chinh bí mật kết hôn năm 2011. Đầu năm 2014, phía nam doanh nhân đệ đơn ly hôn. Sau đó, Diễm Hương tung bằng chứng cho thấy cô thường xuyên bị chồng đại gia đánh đập, chửi bới, đe dọa. Khi ly hôn, Diễm Hương ra đi với hai bàn tay trắng. Sau này, người đẹp tiết lộ, chồng cũ từng đề nghị cô mỗi lần sinh con là được 10 triệu USD. Ảnh: VOV. Năm 2022, nhắc về cuộc hôn nhân đầu tiên, Diễm Hương cho biết, thời điểm lập gia đình, cô chưa sẵn sàng làm vợ. Khi chồng mang tờ giấy đăng ký kết hôn về, người đẹp vui vẻ ký vào. "Nhiều người cay nghiệt sẽ nói hoa hậu thì phải gài đại gia chứ làm gì có chuyện đại gia phải gài bẫy để hoa hậu thành vợ. Thực sự thời điểm đó, anh ấy quá yêu và sợ mất tôi, đó là câu chuyện mà tôi cũng không nghĩ sẽ xảy ra với mình", Vietnamnet dẫn lời Diễm Hương. Ảnh: Dân Việt. Khi kết hôn lần đầu, Diễm Hương bị mẹ phản đối. Mâu thuẫn giữa cô và bố mẹ kéo dài đến lúc người đẹp kết hôn lần hai và sinh con trai đầu lòng. Năm 2019, Diễm Hương cũng được gia đình chấp nhận. Ảnh: Vietnamnet. Diễm Hương kết hôn lần 2 với Quang Huy vào năm 2015. Từ năm 2017, tin đồn người đẹp ly hôn người chồng thứ 2 liên tục rộ lên. Năm 2020, cô khẳng định bản thân chưa từng có bất kì phát ngôn nào để xác nhận hôn nhân tan vỡ. Ảnh: Vietnamnet.Diễm Hương thi thoảng vẫn đăng tải hình ảnh bên Quang Huy và con trai. Đầu năm 2023, người đẹp chia sẻ, cô và Quang Huy có thể không đồng quan điểm, nhưng luôn chung một điểm thống nhất là con trai vui và hạnh phúc. Ảnh: Vietnamnet. Vài năm trở lại đây, Diễm Hương ít tham gia hoạt động nghệ thuật, dự sự kiện. Người đẹp tập trung kinh doanh online, làm thợ xăm lông mày. Ảnh: FBNV. Cách đây ít ngày, người đẹp chia tay người thân, bạn bè để sang Canada sinh sống. Ở xứ người, Diễm Hương tiếp tục làm nghề phun xăm thẩm mỹ. Ảnh: Người Đưa Tin. Diễm Hương chia sẻ, quyết định sang Canada không đột ngột nhưng cô cũng không dự định từ trước. “Có thể nói là do duyên đưa đẩy và tôi phải đi. Thực ra, ban đầu tôi có ý muốn định cư tại Mỹ chứ không phải Canada", bà mẹ một con cho hay. Ảnh: Người Đưa Tin. Xem video: "Diễm Hương trong chương trình Lần đầu tôi kể". Nguồn HTV

