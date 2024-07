Chi Pu diện váy xuyên thấu, Thuỳ Anh check in biển Phú Yên

Tin tức sao Việt 18/7: Chi Pu khéo khoe dáng với váy đen phom dáng ôm xuyên thấu. Diễn viên Thuỳ Anh diện bikini check in ở biển Phú Yên.Hoa hậu Khánh Vân chụp ảnh kỷ niệm ở biển Nha Trang. Lọ Lem khoe visual xinh đẹp "10 điểm không có nhưng" bên bãi biển tại Úc. Thuý Diễm chia sẻ: "U40. Hay mình đừng nhắc tới số tuổi nữa mình nhắc tới năng lượng trong mình dạt dào bao nhiêu đi". Diễn viên Việt Hoa cảm thấy "an yên" khi đi lễ ở chùa Linh Ứng - Sơn Trà - Đà Nẵng. Ca sĩ Vy Oanh hỏi: "Âm nhạc là tình yêu thứ hai của đời mình, mọi người có ai yêu âm nhạc nghệ thuật nhiều như em không?". Giáng My lên đồ sang chảnh. Lệ Quyên chia sẻ tâm tư: "Luôn sống ngay ngắn để có thể làm những gì mình muốn và nói những gì mình cần. Vòng vo chưa bao giờ có trong từ điển. Trân trọng những gì đáng, loại bỏ những gì thừa...!". NSƯT Chiều Xuân diện áo dài trắng thướt tha giữa con phố nhỏ ở Hội An. Bảo Thanh nhiều tâm sự: "Hy vọng những năm tháng sau này, con đường mình đang đi, những thứ mà mình đã chọn sẽ không làm mình phải thất vọng". Trương Ngọc Ánh U50 luôn xuất hiện chỉn chu ở mỗi sự kiện lớn nhỏ. Ảnh: FBNVXem video: Chi Pu mở quán phở tại Thượng Hải, fan Trung “rì-viu” sao?

