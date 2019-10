Chí Nhân nghi có bạn gái mới, MC Minh Hà giờ ra sao?

Mới đây, Chí Nhân vướng nghi vấn có bạn gái mới sau khi loạt ảnh nam diễn viên dẫn con trai đi ăn cùng một cô gái lạ mặt khá thân thiết được lan truyền trên mạng xã hội. Điều này càng làm nhiều người tin rằng tin đồn chồng cũ Thu Quỳnh và MC Minh Hà đã "đường ai nấy đi" dấy lên suốt thời gian qua là có thật. Từng công khai xuất hiện bên sau tại sự kiện, thậm chí còn từng bị đồn sắp làm đám cưới sau nhiều năm vướng lùm xùm tình tay ba, nhưng 1 năm trở lại đây, Chí Nhân - Minh Hà đều khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Giữa nghi vấn Chí Nhân có bạn gái mới, nữ MC xinh đẹp của VTV tỏ ra khá bình thản và vui vẻ dù liên tục bị nhắc tên. Trên trang cá nhân của mình, MC Minh Hà chia sẻ loạt ảnh có chuyến du lịch trải nghiệm thú vị tại Malaysia. "Ngoài anh người yêu, tất cả các mục tiêu trong năm đã hoàn thành", dòng chia sẻ úp mở của nữ MC Cà phê sáng khiến nhiều người "đoán già đoán non" cô đang chưa hoàn thành mục tiêu có người yêu trong năm nay chăng? MC Minh Hà kín tiếng hơn trong chuyện tình cảm khi thường chỉ chia sẻ ảnh tập trung cho công việc. Nữ BTV sinh năm 1987 dành nhiều thời gian cho các hoạt động xã hội. Trên trang cá nhân, nữ MC xinh đẹp cũng đang chứng minh năng lượng tích cực trong con người mình, giúp cô vượt qua quãng thời gian bị chỉ trích vì vướng nghi vấn là người thứ 3 xen vào cuộc hôn nhân của Chí Nhân và Thu Quỳnh. Từ vụ nữ ca sĩ thần tượng Sulli tự tử, Minh Hà nhớ đến câu chuyện của bản thân: "Tôi đã từng như em. Tôi từng khờ, ngốc và sợ hãi. Tôi chỉ may mắn hơn một chút, vào một vài thời điểm quyết định. Và hôm nay, mặt trời của tôi đã lên. Xuống núi sau hai ngày cách ly thế giới, biết tin em, thương em nhưng không buồn. Em đã chọn giải thoát. Và sự giải thoát ấy không chỉ dành cho em mà còn cho nhiều nạn nhân khác nữa. Một cái chết đổi thay luật pháp. Di sản của em đây. Hạnh phúc an lạc em nhé!". Nhân dịp sinh nhật tuổi 32 vào tháng 10 vừa qua, nữ MC chia sẻ: "Tạm biệt những ngày vùi mặt vào gối giận bản thân làm bố mẹ lo nghĩ. Tạm biệt những ngày dằn vặt, sáng sáng mở mắt vội google xem có bài viết nào hôm nay lại lên rồi bố mẹ rầu lòng... Hành trình rèn tâm sửa tính dài rộng và sẽ không ngừng. “Cái gì rồi cũng qua đi”. Khi được yêu thương thì ai cũng được trao cơ hội. Chỉ yêu thương mới cứu rỗi con người". Sau lùm xùm tình cảm, Minh Hà ngày càng đằm thắm và quyến rũ hơn. Nữ MC sở hữu vòng eo 55cm rất biết cách chăm sóc vóc dáng và sức khỏe bản thân. Ảnh: FBNV. Xem video "Thu Quỳnh chia sẻ về vai diễn và cuộc đời". Nguồn VTC3:

