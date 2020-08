Chết điếng lỗi trang phục lộ rõ nội y của mỹ nhân Việt

Ngọc Trinh là một trong những mỹ nhân Việt mắc lỗi trang phục khi để lộ nội y. Nữ người mẫu khoe vòng 1 lấp ló sau chiếc áo chấm bi xuyên thấu. Nữ diễn viên Diễm My 9X ngượng chín mặt khi chiếc váy hai dây cô mặc trong một sự kiện lại để lộ ra miếng dán ngực khi cô cử động. Mải mê nhảy múa, Tóc Tiên đã không biết mình bị lộ miếng dán ngực vì chiếc váy quá sexy, kiệm vải. Bộ váy xuyên thấu để lộ nội y không giúp Yaya Trương Nhi sexy hơn mà lại khiến cô mất điểm vì lộ vòng 2 to. Phí Phương Anh khoe thân hình người mẫu trong bộ váy ôm sát. Tuy nhiên vì váy quá mỏng nên cô bị mất điểm vì để lộ nội y. Hoa hậu Kỳ Duyên mắc lỗi trang phục khi lộ nội y trắng trong chiếc váy tím xuyên thấu tham gia một sự kiện. Hoa hậu Mỹ Linh lộ miếng mút độn che ngực trong trang phục xuyên thấu. Ca sĩ Thu Minh khiến khán giả nhức mắt với style khoe vòng 1 với áo xuyên thấu. Lại một lần nữa người mẫu Phí Phương Anh mất điểm khi diện bộ váy xuyên thấu lộ nội y. Chiếc váy cup ngực trễ nải phản chủ khiến Nhã Phương bị lộ miếng dán ngực. Người đẹp Phan Hoàng Thu bị lộ ngực vì mặc áo vest nhưng không mặc áo lót bên trong. Nữ ca sĩ Trà My Idol mặc áo xuyên thấu màu đen nhưng lại chọn áo ngực màu trắng. Ca sĩ Phương Thanh diện trang phục xuyên thấu khoe nội y trên thảm đỏ một sự kiện gây phản cảm. Xem video "Minh Hằng chia sẻ về phong cách thời trang". Nguồn VTC1:

