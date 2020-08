Cháu gái âm thầm thi Hoa hậu Việt Nam, Trang Nhung phản ứng sao?

Lương Ánh My, sinh năm 1999, đến từ TPHCM được nhiều người biết đến khi là cháu gái của cựu người mẫu, diễn viên Trang Nhung. Cô nàng còn là em gái là nữ diễn viên trẻ Lương Ánh Ngọc của sân khấu kịch Hồng Vân. Đăng ký tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, Ánh My khiến dì của mình và cả gia đình bất ngờ khi giấu không cho ai biết. Trước sự bất ngờ của Trang Nhung, cô cháu xinh đẹp tiết lộ "muốn thử sức, khi nào được vào vòng trong mới dám nói". Cháu gái Trang Nhung cũng được đánh giá là một trong những thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 nổi bật và đầy tiềm năng. Người đẹp 9X hiện theo học ngành Đạo diễn tại Đại học Sân khấu Điện ảnh. Cô nàng tham gia đóng phim khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Từ năm 15 tuổi, người đẹp họ Lương đã sở hữu chiều cao 1m70. Ánh My sở hữu vóc dáng ngày một gợi cảm, gương mặt khả ái, mái tóc bồng bềnh quyến rũ. Cháu gái Trang Nhung được dì ruột cho làm quen với showbiz từ sớm. Ngắm vẻ đẹp gợi cảm của nữ đạo diễn tương lại thi Hoa hậu Việt Nam năm nay. Xem video "Đỗ Mỹ Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam". Nguồn VTC:

