Châu Bùi báo công an khi bị quay lén thay đồ

Trên trang cá nhân, Châu Bùi vừa chia sẻ, cô là nạn nhân của camera quay lén. Cụ thể, chiều ngày 23/6, nữ người mẫu đi thử đồ cho nhãn hàng tại 1 studio. Ê-kíp của Châu Bùi kiểm tra phần tường, gương và không thấy có gì bất thường bởi vậy nữ người mẫu bắt đầu thay đồ. Sau khoảng 30 phút thay đồ trong phòng, Châu Bùi vô tình phát hiện một chiếc đồng hồ giả camera quay lén dưới 1 chiếc khăn trắng. Để xác định chính xác người đặt camera giấu kín, phía người mẫu Châu Bùi mua thiết bị kết nối với “đồng hồ camera” để trích xuất hình ảnh. Châu Bùi sốc khi thấy những hình ảnh nhạy cảm trong lúc thay đồ được ghi lại cực kỳ rõ nét. "Đến giờ mình vẫn không thể tưởng tượng nếu mình không phát hiện kịp thời thì những hình ảnh này sẽ bị sử dụng thế nào? Mình sẽ đối mặt với chuyện đó ra sao, hậu quả sẽ đến đâu... thật sự quá đáng sợ”, Châu Bùi cho hay. Một người đàn ông tên N.T.H bị nghi ngờ quay lén Châu Bùi. “N.T.H là nhân sự team sản xuất, ngày hôm đó chịu trách nhiệm có mặt trước để mở cửa studio và set up buổi thử đồ”, Châu Bùi chia sẻ. Châu Bùi đối chất với N.T.H. Người này hoàn toàn chối bỏ hành vi đặt camera và đưa ra nhiều lý do vô lý để biện minh. “Cuối cùng, khi tất cả các tình tiết được xâu chuỗi lại cùng những bằng chứng rõ ràng, N.T.H đã không thể chối cãi và thừa nhận mình chính là người đã lắp đặt camera quay lén trong nhà vệ sinh nữ”, Châu Bùi viết. Phía đại diện studio và ê-kíp của Châu Bùi đã trình báo sự việc lên công an phường gần nhất. Sau sự việc này, Châu Bùi muốn cảnh báo đến đồng nghiệp nói riêng và phụ nữ nói chung, hãy luôn đề cao cảnh giác. Xem video Binz hôn gió, nắm tay người tình tin đồn Châu Bùi. Nguồn Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam

