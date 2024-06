Chặng đường hẹn hò bí mật của Linh Ka - Will trước khi chia tay

Khán giả tò mò về mối quan hệ giữa Linh Ka - Will bắt đầu từ năm 2017. Ảnh: Znews. Cả hai tỏ ra khá thân thiết trong những năm qua. Ảnh: Znews. Năm 2019, Will và Linh Ka bị soi cùng chụp ảnh tại một địa điểm ở Singapore và đi giày đôi. Ảnh: Znews. Năm 2022, Will và Linh Ka cùng tham một sự kiện. Cả hai không đến cùng lúc nhưng ngồi cạnh nhau. Đến khi sự kiện kết thúc, Will - Linh Ka bị bắt gặp đi chung xe về căn hộ của nam ca sĩ. Ảnh: Yeah1 Năm 2020, trả lời Znews, Linh Ka cho biết, cô chỉ giữ mối quan hệ anh em thân thiết với cựu thành viên nhóm 365. Ảnh: FBNV. “Tôi và anh Will chỉ là anh em chơi chung, không có tình cảm nào khác. Đây cũng là chuyện riêng tư nên tôi không muốn chia sẻ quá nhiều”, Linh Ka nói. Ảnh: FBNV. Tháng 5/2023, chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Saostar, Will cho biết: “Như mọi người đã biết thì ở thời điểm hiện tại, Linh Ka là “talent” của công ty tôi, tôi đang là giám đốc dự án cho Linh Ka và tôi muốn khán giả nhìn nhận tôi như vậy. Còn chuyện đời tư của tôi thì tôi xin phép được giữ riêng cho chính mình, chỉ mong khán giả ủng hộ cho Linh Ka, cho tôi, cho công việc nghệ thuật của tôi và cô ấy thì đó là điều tôi mong muốn”. Ảnh: FBNV.Linh Ka và Will bị đồn chia tay khi gần đây cả hai không còn theo dõi tài khoản của nhau trên Instagram. Ảnh: FBNV. Xem clip "Will cover Only you". Nguồn Youtube Will

