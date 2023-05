Linh Ka hẹn hò với nam chính phim All of us are dead?

Tối ngày 2/5, mạng xã hội xôn xao thông tin Linh Ka đang hẹn hò với diễn viên Yoon Chan Young - nam chính điển trai trong phim Ngôi trường xác sống (All of us are dead). Theo đó, nhiều người phát hiện cả hai đang theo dõi nhau trên Instagram và Linh Ka là người Việt Nam duy nhất được Yoon Chan Young "ấn follow".

Đặc biệt, tài khoản của hai người này còn để ảnh đại diện cặp đôi, một hình thức "set avatar" truyền thống thường chỉ để các cặp yêu nhau.

Sau khi thông tin Linh Ka và Yoon Chan Young hẹn hò được lan truyền, dân tình được dịp "đứng ngồi không yên". Nhiều người cho rằng, cặp đôi này đã có mối quan hệ tình cảm từ lâu, bởi vào năm 2022, cả hai đều cùng tham gia sự kiện New York Fashion Week đình đám. Phải chăng đây chính là thời điểm Linh Ka và Yoon Chan Young bén duyên?

Tuy nhiên, tất cả cũng chỉ là suy đoán, thực hư ra sao cần phải chờ người trong cuộc lên tiếng.

Trước đó không lâu, hàng loạt hội nhóm đồng loạt chia sẻ hình ảnh Linh Ka được cho là đang ở studio của YG Entertainment. Cũng từ đây mà nhiều nghi vấn về việc nàng hot girl "đầu quân" cho YG được đặt ra.

Tuy nhiên theo tìm hiểu, địa điểm mà Linh Ka check-in thực chất là một phòng tập nhảy mà bất kỳ ai cũng có thể vào được. Phía đại diện Linh Ka cũng xác nhận hình ảnh lan truyền này đúng thật là của Linh Ka đang chụp tại studio của YGX tại Seoul.