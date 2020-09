Chân dung người mẫu nam bị đại gia gạ đi ăn giá ngàn đô

Người mẫu Đăng Khánh khẳng định trong 6 năm bước vào showbiz, anh nhận được nhiều lời đề nghị khiếm nhã từ các nam, nữ đại gia. Ảnh: Thế giới điện ảnh Đăng Khánh cho biết, anh luôn một mực từ chối những lời mồi chài, mời đi ăn với giá 1.000-2.000 USD rồi đề nghị về nhà, đi khách sạn. Ảnh: Sao style Cách đây 6 năm, Đăng Khánh tham gia cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2014. Dù thể hiện khá tốt ở các phần thi và chiếm được cảm tình của khán giả bởi sức trẻ dồi dào, Đăng Khánh phải nói lời chia tay trong tập 7 chương trình. Sau cuộc thi Vietnam's Next Top Model, anh theo đuổi công việc người mẫu và tiếp tục tham gia các chương trình. Năm 2017, Đăng Khánh tham gia cuộc thi Quý ông hoàn hảo. Ảnh: Kinh doanh plus Ở cuộc thi Quý ông hoàn hảo, nam người mẫu sinh năm 1994 dừng chân ở vị trí á quân. Ảnh: Kinh doanh plus Năm 2018, Đăng Khánh xuất hiện trong dàn người chơi của Người ấy là ai. Đăng Khánh nhận được nhiều bảng Độc thân nhất ở vòng 1 Người ấy là ai nhưng sau đó bị nữ chính loại. Ảnh: Vnmedia Nam người mẫu sinh năm 1994 từng gây tranh cãi khi hò hét để phân tán tâm lý của đối thủ đang tham gia thử thách trong gameshow Đàn ông phải thế. Ảnh: Đất Việt Hoạt động trong showbiz được 6 năm, Đăng Khánh không phải là người mẫu quá nổi bật. Ảnh: Tiền Phong Xem video "Từ bỏ ước mơ nghề nghiệp vì bị gạ tình công sở". Nguồn VTC Now

Người mẫu Đăng Khánh khẳng định trong 6 năm bước vào showbiz, anh nhận được nhiều lời đề nghị khiếm nhã từ các nam, nữ đại gia. Ảnh: Thế giới điện ảnh Đăng Khánh cho biết, anh luôn một mực từ chối những lời mồi chài, mời đi ăn với giá 1.000-2.000 USD rồi đề nghị về nhà, đi khách sạn. Ảnh: Sao style Cách đây 6 năm, Đăng Khánh tham gia cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2014. Dù thể hiện khá tốt ở các phần thi và chiếm được cảm tình của khán giả bởi sức trẻ dồi dào, Đăng Khánh phải nói lời chia tay trong tập 7 chương trình. Sau cuộc thi Vietnam's Next Top Model, anh theo đuổi công việc người mẫu và tiếp tục tham gia các chương trình. Năm 2017, Đăng Khánh tham gia cuộc thi Quý ông hoàn hảo. Ảnh: Kinh doanh plus Ở cuộc thi Quý ông hoàn hảo, nam người mẫu sinh năm 1994 dừng chân ở vị trí á quân. Ảnh: Kinh doanh plus Năm 2018, Đăng Khánh xuất hiện trong dàn người chơi của Người ấy là ai. Đăng Khánh nhận được nhiều bảng Độc thân nhất ở vòng 1 Người ấy là ai nhưng sau đó bị nữ chính loại. Ảnh: Vnmedia Nam người mẫu sinh năm 1994 từng gây tranh cãi khi hò hét để phân tán tâm lý của đối thủ đang tham gia thử thách trong gameshow Đàn ông phải thế. Ảnh: Đất Việt Hoạt động trong showbiz được 6 năm, Đăng Khánh không phải là người mẫu quá nổi bật. Ảnh: Tiền Phong Xem video "Từ bỏ ước mơ nghề nghiệp vì bị gạ tình công sở". Nguồn VTC Now