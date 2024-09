Chân dung nam ca sĩ ủng hộ 1 tỷ cho dân vùng bão lũ

Mới đây ca sĩ Hà Anh Tuấn đã ủng hộ trực tiếp 1 tỷ đồng đến T.Ư Đoàn giúp nhân dân các địa phương vùng bị bão lũ, thiên tai nhanh chóng ổn định đời sống, khôi phục sản xuất. (Ảnh: FB Hà Anh Tuấn) Hành động của giọng ca "Tháng 4 là lời nói dối của em" đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi của công chúng. (Ảnh: FB Hà Anh Tuấn) Ngoài giọng ca, vẻ ngoài lịch lãm, Hà Anh Tuấn còn được khán giả yêu mến vì anh là người giàu lòng nhân ái, tham gia nhiều dự án mang tính cộng đồng, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn. Sau chương trình Concert "Chân trời rực rỡ" tổ chức vào tháng 2/2023, anh cùng rapper Đen Vâu bỏ ra 500 triệu đồng gửi tặng các quỹ tiếp sức đến trường cho các trẻ em ở Ninh Bình và Quảng Ninh, 500 triệu đồng tài trợ cho chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly". (Ảnh: FB Hà Anh Tuấn) "Mình đi thăm lũ con nít và mình thấy cuộc đời chả có gì quan trọng nữa, Chúng ta khoe nhau nhiều tiền để làm gì? Giờ phải khoe cứu được bao nhiêu người, chữa được bao nhiêu người, hoặc ít nhất với lũ trẻ, phải cho chúng sống được bao nhiêu ngày tháng vui vẻ còn lại. Dân chơi là chơi kiểu đó. Giờ dân chơi vẫn khoe cái xe, cái túi, đồ đạc thế này thế kia thì lỗi thời rồi", câu nói này của Hà Anh Tuấn được lan truyền khắp nơi. (Ảnh: FB Hà Anh Tuấn) Từ tháng 10/2020, Hà Anh Tuấn đã khởi xướng dự án Chồi Việt Nam chăm lo sức khỏe, giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đến trường. Dự án này hoạt động bằng kinh phí do Hà Anh Tuấn cùng công ty trích ra từ doanh thu và những hoạt động âm nhạc. Anh không kêu gọi từ thiện cũng như nhận tiền mặt từ mạnh thường quân. (Ảnh: FB Hà Anh Tuấn) Được biết, ca sĩ Hà Anh Tuấn sinh ra trong một gia đình khá giả, bố mẹ là doanh nhân thành đạt, có nhà nằm ở mặt tiền khu vực đắt đỏ nhất Sài Gòn. Tuy nhiên khi có người bảo anh là thiếu gia nhà giàu thì Hà Anh Tuấn phủ nhận ngay: "Mọi người thường truyền tai nhau và bảo tôi đi hát chỉ để cho vui và không quan tâm tới chuyện tiền bạc bởi vì gia đình tôi giàu có “nhà mặt phố, bố làm to", nhưng không phải vậy". (Ảnh: FB Hà Anh Tuấn) Hà Anh Tuấn là cựu học sinh chuyên hóa của Trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong. Tốt nghiệp cấp 3 Tuấn thi đậu cùng lúc 2 trường: Thủ khoa Đại học Ngân hàng, Á khoa Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM và giành luôn một suất học bổng học tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên với niềm say mê hóa học, anh đã lựa chọn đi du học tại trường Technische Universität Darmstadt, Đại học kỹ thuật Darmstadt, thuộc bang Hessen của Đức. (Ảnh: FB Hà Anh Tuấn) Từ khi còn là học sinh, anh đã tham gia rất nhiều phong trào văn nghệ của trường cũng như thành phố. Năm 2001 và 2002, anh tham gia và đoạt giải nhất dành cho giọng nam trong cuộc thi học sinh - sinh viên "Chú ve con". Giải nhất đơn ca trong "Liên hoan Tiếng hát học sinh - sinh viên" toàn thành năm 2002. (Ảnh: FB Hà Anh Tuấn) Năm 2006, sau khi hoàn thành chương trình học tại Đức và nghe theo một số bạn bè cổ vũ, Hà Anh Tuấn trở về Việt Nam đăng ký tham dự cuộc thi Sao Mai điểm hẹn của Đài truyền hình Việt Nam. Trong cuộc thi năm đó, anh đoạt giải ca sĩ triển vọng và lọt vào top 3 ca sĩ được yêu thích nhất cùng với ca sĩ Hoàng Hải và rocker Phạm Anh Khoa. (Ảnh: FB Hà Anh Tuấn) Xem video: Hà Anh Tuấn song ca cùng Hồ Ngọc Hà. Nguồn Hồ Ngọc Hà

