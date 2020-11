Chân dung mỹ nhân tố Hoa hậu Trái đất 2020 dàn xếp kết quả

Cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2020 khép lại với chiến thắng thuộc về đại diện Mỹ. Trong chung kết, đại diện Thái Lan - Nampetch Teeyapar dừng chân ở top 20. Không hài lòng về các kết quả này, Nampetch tố ban tổ chức cuộc thi. Đại diện Thái Lan cho rằng top 8 vốn biết sẵn câu hỏi ứng xử và thực hiện phần ghi hình từ trước. Theo Nampetch, ban tổ chức Hoa hậu Trái đất 2020 còn phớt lờ các dự án môi trường mà cô rất tâm huyết. Người đẹp Thái Lan muốn ban tổ chức phải công khai điểm số từng vòng, tiêu chí chấm điểm phần thi mới Hashtag năm nay. Nampetch vốn là một người đẹp vướng không ít thị phi. Năm 2014, khi vừa giành ngôi vị á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan, cô bị tước danh hiệu vì scandal ảnh tiệc tùng ở quán bar và ảnh phản cảm trên xe hơi. Trong ngày trao trả vương miện á hậu vào tháng 7/2014, Nampetch đã gửi lời xin lỗi đến công chúng. Cô còn vướng lùm xùm dao kéo. Với quyết tâm giành vương miện Hoa hậu Trái đất 2019, Nampetch chi 1 tỷ đồng để dao kéo. Tuy nhiên, do bơm vòng 3 quá đà, cô bị rách vòng 3. Nampetch phải sang Hàn Quốc để vá lại vòng 3 do các bác sĩ Thái Lan từ chối nhận ca khó. Rất may, vòng 3 của cô hồi phục vừa kịp lúc Hoa hậu Trái đất 2019 khởi động. Ở Hoa hậu Trái đất 2019, Nampetch dừng chân ở top 20 chung cuộc. Khi trở lại Hoa hậu Trái đất, cô là một trong những thí sinh được yêu thích nhờ sự cống hiến và kiến thức của mình trong các vấn đề môi trường. Nampetch có nhiều kinh nghiệm thi nhan sắc. Ngoài danh hiệu á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2014, Nampetch từng đăng quang cuộc thi Hoa hậu Du lịch Quốc tế 2016. Xem video "Thái Thị Hoa trước chung kết Hoa hậu Trái đất 2020". Nguồn FB Thái Thị Hoa

Cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2020 khép lại với chiến thắng thuộc về đại diện Mỹ. Trong chung kết, đại diện Thái Lan - Nampetch Teeyapar dừng chân ở top 20. Không hài lòng về các kết quả này, Nampetch tố ban tổ chức cuộc thi. Đại diện Thái Lan cho rằng top 8 vốn biết sẵn câu hỏi ứng xử và thực hiện phần ghi hình từ trước. Theo Nampetch, ban tổ chức Hoa hậu Trái đất 2020 còn phớt lờ các dự án môi trường mà cô rất tâm huyết. Người đẹp Thái Lan muốn ban tổ chức phải công khai điểm số từng vòng, tiêu chí chấm điểm phần thi mới Hashtag năm nay. Nampetch vốn là một người đẹp vướng không ít thị phi. Năm 2014, khi vừa giành ngôi vị á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan, cô bị tước danh hiệu vì scandal ảnh tiệc tùng ở quán bar và ảnh phản cảm trên xe hơi. Trong ngày trao trả vương miện á hậu vào tháng 7/2014, Nampetch đã gửi lời xin lỗi đến công chúng. Cô còn vướng lùm xùm dao kéo. Với quyết tâm giành vương miện Hoa hậu Trái đất 2019, Nampetch chi 1 tỷ đồng để dao kéo. Tuy nhiên, do bơm vòng 3 quá đà, cô bị rách vòng 3. Nampetch phải sang Hàn Quốc để vá lại vòng 3 do các bác sĩ Thái Lan từ chối nhận ca khó. Rất may, vòng 3 của cô hồi phục vừa kịp lúc Hoa hậu Trái đất 2019 khởi động. Ở Hoa hậu Trái đất 2019, Nampetch dừng chân ở top 20 chung cuộc. Khi trở lại Hoa hậu Trái đất, cô là một trong những thí sinh được yêu thích nhờ sự cống hiến và kiến thức của mình trong các vấn đề môi trường. Nampetch có nhiều kinh nghiệm thi nhan sắc. Ngoài danh hiệu á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2014, Nampetch từng đăng quang cuộc thi Hoa hậu Du lịch Quốc tế 2016. Xem video "Thái Thị Hoa trước chung kết Hoa hậu Trái đất 2020". Nguồn FB Thái Thị Hoa