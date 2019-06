Chân dung hot girl tố Hoa hậu Phương Khánh vay 2,8 tỷ không trả

Ngân 98 vừa bất ngờ tố đích danh Hoa hậu Phương Khánh vay 2,8 tỷ đồng của một người chị cô nhưng mãi không chịu trả. Hot girl tố Phương Khánh vay 2,8 tỷ đồng không trả là gương mặt không quá xa lạ với khán giả. Ngân 98 tên thật là Võ Thị Ngọc Ngân. Cô bắt đầu được chú ý bởi clip "miệt thị" những người ngực nhỏ. Tiếp đó, hot girl sinh năm 1998 liên tục tung ảnh hở bạo bất chấp những lời chỉ trích của cư dân mạng. Sau đó, Ngân 98 tham gia đóng MV cho nhiều ca sĩ như: Quang Hà, Lương Bằng Quang, Akira Phan, Bằng Cường... Năm 2017, tình cũ của Lương Bằng Quang còn tham gia The Face nhưng sớm rút lui vì lý do sức khỏe và do chưa quen với "áp lực người nổi tiếng”. Ngân 98 còn gây sốc với các danh xưng tự phong như “Thánh nữ ngực đẹp”, “Thánh nữ ngực khủng”, “Thánh nữ thả rông”. Hot girl sinh năm 1998 sở hữu vòng 1 khủng mà cô khăng khăng không phẫu thuật thẩm mỹ. Đến nay, tình cũ của Lương Bằng Quang chỉ thừa nhận trùng tu vòng 3 lên 90 cm. Trước đó, cô từng đi tập gym để cải thiện số đo vòng 3 nhưng không hiệu quả. Ngân 98 có mối tình đầy ồn ào với Lương Bằng Quang bởi cả hai thể hiện tình cảm một cách thái quá và có những hành động tình tứ bị đánh giá là phản cảm. Ngân 98 là hot girl thị phi trong mắt cư dân mạng nhưng lại được Lương Bằng Quang hết lời khen ngợi. Lương Bằng Quang từng khen Ngân 98 là “bạn gái ngoan nhất showbiz”, không phải là một người con gái dễ dãi. Đến khi chia tay, Ngân 98 và Lương Bằng Quang bị nghi mượn chuyện tình cảm để PR tên tuổi. Xem video "Phương Khánh chia sẻ cảm xúc sau đăng quang Hoa hậu Trái đất 2018". Nguồn Youtube/vtc

