Chân dung em trai hot boy của Á hậu Huyền My

Nguyễn Trần Việt Anh là em trai của Á hậu Huyền My. Cậu bạn sinh năm 2003. Khi Huyền My đoạt danh hiệu á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, Việt Anh vẫn còn là cậu nhóc mũm mĩm. Hiện tại, cậu bạn có ngoại hình hot boy. Việt Anh sở hữu chiều cao ấn tượng, gương mặt nhỏ cùng sống mũi cao, nước da trắng. Ở tuổi 20, em trai Huyền My ăn mặc sành điệu, hợp thời trang.Huyền My hết lòng yêu thương, chiều chuộng vô điều kiện cậu em trai kém cô 8 tuổi. Nàng á hậu từng tâm sự ngày bé hai chị em có vẻ không hợp nhau lắm. Thế nhưng khi lớn lên, Việt Anh lại điềm đạm, ít nói và chín chắn hơn trước. Chính vì vậy, hai chị em gần gũi hơn rất nhiều. Theo lời Huyền My, ngày bé, Việt Anh mơ ước trở thành một nhà khảo cổ, nghiên cứu về khủng long. Khi lớn lên, Việt Anh từng mong muốn trở thành một kiến trúc sư. Năm 2021, em trai của Huyền My được tuyển thẳng vào trường ĐH Ngoại thương và theo học ngành Quản trị Marketing. Dù Việt Anh đã 20 tuổi nhưng đối với Huyền My và gia đình, cậu bạn vẫn mãi bé nhỏ, sẽ luôn được cả nhà yêu thương. Huyền My mong em trai sống vui vẻ, hạnh phúc, khỏe mạnh và có ích. Khi trưởng thành, Việt Anh hiếm khi xuất hiện bên chị gái nổi tiếng tại các sự kiện giải trí. Xem video "Trò chuyện cùng Á hậu Huyền My về Miss Grand International 2017". Nguồn VTV24

