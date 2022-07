Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới Huyền My ngày càng gợi cảm

8 năm trước, Huyền My giành danh hiệu á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Kể từ đó, cô nổi tiếng hơn. Năm 2017, Á hậu Huyền My đại diện Việt Nam thi Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế. Thành tích của cô là top 10. Huyền My từng lọt top 32 bình chọn Hoa hậu đẹp nhất của Miss Grand Slam 2017 do chuyên trang sắc đẹp Global Beauties bình chọn, Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2020 do TC Candler bình chọn. Chân dài sinh năm 1995 từng được báo Trung ca ngợi. Năm 2020, trang QQ đăng tải bài viết với nội dung Huyền My là “Đệ nhất mỹ nhân Việt Nam”. Cô sở hữu gương mặt lai giữa Angela Baby và Côn Lăng - bà xã Châu Kiệt Luân, ở một vài góc lại giống với Cổ Lực Na Trát. Cũng theo QQ, Huyền My có body gợi cảm như Liễu Nham, đôi chân dài miên man như Quan Hiểu Đồng. Năm 2017, Huyền My được trang Sohu (Trung Quốc) ca ngợi là "Quốc bảo mỹ nữ của Việt Nam". Sohu giới thiệu Huyền My là "mỹ nữ vốn ở trên tiên giới, cớ sao lại đi lạc chốn nhân gian". Không thể phủ nhận nhan sắc của Huyền My ngày càng thăng hạng. Nàng hậu sở hữu body cực kỳ săn chắc, quyến rũ. Thường xuyên chơi golf, Huyền My vẫn giữ được làn da căng mịn trắng hồng nhờ chăm sóc da kỹ lưỡng. Năm 2021, Huyền My lấn sân làm MC thể thao. Với cô, đẹp là may mắn nhưng trong công việc, chân dài mong được nhìn nhận về khả năng dẫn dắt. Huyền My hiện tại không còn cho rằng bản thân phải lập gia đình trước năm 25 tuổi nữa. “Mọi thứ hãy cứ để nhân duyên quyết định", cô chia sẻ. Huyền My còn cho biết, cô đã thay đổi nhiều trong cách yêu, trong đó có việc từ bỏ thói quen kiểm soát bạn trai. Người đẹp chia sẻ thêm: “Tôi cũng không còn thích nghe những lời lãng mạn, ngọt ngào, hiện tại tôi chỉ lẳng lặng quan sát xem người đàn ông đó hành động như thế nào thôi". Theo Huyền My, khi còn trẻ, cô luôn nỗ lực hết mình để có một thanh xuân rực rỡ còn khi kết hôn, cô sẽ ngay lập tức lui về để chăm sóc mái ấm riêng. Nàng hậu tâm sự: “Tôi muốn mình là người vợ, người mẹ tốt, thay vì những ồn ào không đáng có”. Xem video "Trò chuyện cùng Á hậu Huyền My về Miss Grand International 2017". Nguồn VTV24

