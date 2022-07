Chân dung diễn viên đóng vợ Doãn Quốc Đam trong phim “Đấu trí”

Mới đây, diễn viên Minh Cúc gây chú ý khi đóng vai phụ trong bộ phim “Đấu trí”. Vai diễn của cô là Thảo - vợ của đại gia Tuấn nháy (Doãn Quốc Đam đóng). Minh Cúc và Doãn Quốc Đam không có thoại chung, diễn chung vì nói chuyện qua điện thoại. Minh Cúc sinh năm 1986 tại Hà Nội, là diễn viên thuộc đoàn Kịch I, Nhà hát Tuổi Trẻ. Cô từng đóng vai “tiểu tam” Xinh trong “Về nhà đi con”. Minh Cúc từng gây chú ý khi vào vai giúp việc Sâm hoạt bát, nhanh nhẹn trong phim “Hương vị tình thân”. Ngoài diễn kịch, đóng phim, Minh Cúc làm thêm các nghề như trang điểm, làm đồ da handmade. Ngoài đời, nữ diễn viên phim “Đấu trí” theo đuổi hình ảnh cá tính, gợi cảm. Vẻ ngoài quyến rũ, sắc sảo của Minh Cúc ở đời thường. Nữ diễn viên khoe vóc dáng gợi cảm với váy ngắn bó sát. Minh Cúc từng chia sẻ, cô thích được vào những vai kịch tính, phản diện. Minh Cúc khá lận đận trong chuyện tình cảm. Cô từng kết hôn và có một cô con gái không may bị bại não. Con gái của Minh Cúc năm nay 11 tuổi. Trong một lần chia sẻ trên Vietnamnet, Minh Cúc khẳng định, cô không quá quan tâm đến chuyện kết hôn hay có gia đình riêng. Nữ diễn viên yêu thích sự tự do và hài lòng với cuộc sống hiện tại.Vợ màn ảnh của Doãn Quốc Đam từng có mối tình 4 năm với Nguyễn Ngọc Thanh - trưởng nhóm nhảy C.O Crew. Ảnh: Zing Minh Cúc và Ngọc Thanh chia tay không vì hờn giận hay tranh cãi mà bởi không còn chung hướng đi. Xem trailer phim "Đấu trí". Nguồn Thể thao văn hóa

