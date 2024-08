Chân dung diễn viên dìu dắt con trai NSND Công Lý đóng phim

Trong phim Sao Kim bắn tim sao Hỏa đang lên sóng, Gia Bảo - con trai NSND Công Lý đóng vai thợ sửa điều hòa. Gia Bảo cho biết, anh được diễn viên Minh Tít chỉ dạy diễn xuất. Ảnh: FB Minh Tít. Trước đó, trên trang cá nhân, Minh Tít chia sẻ loạt ảnh trên phim trường cùng con trai Công Lý. Ảnh: FB Minh Tít. Minh Tít đóng vai Quý trong Sao Kim bắn tim sao Hỏa. Bạn diễn của anh là diễn viên Minh Thu. Ảnh: An Ninh Thủ Đô. Chia sẻ trên An Ninh Thủ Đô, Minh Tít cho biết, anh làm bản thân trông già đi, để râu, ăn mặc có phần lôi thôi để vào vai Quý. Ảnh: An Ninh Thủ Đô. Minh Tít tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh. Anh không chỉ là diễn viên chính của Kem Xôi mà còn là một trong những người tổ chức và sáng lập series này. Ảnh: Thương Hiệu Pháp Luật. Minh Tít bên dàn diễn viên series Kem Xôi. Ảnh: FB Minh Tít. Minh Tít từng đóng vai phụ trong Táo quân 2017. Ảnh: Người Đưa Tin. Minh Tít chia sẻ trên Saostar, anh thần tượng NSND Công Lý khi còn học cấp 2, cấp 3. Sau khi tốt nghiệp, anh được phân về đoàn của nghệ sĩ Công Lý tại Nhà hát kịch Hà Nội. Ảnh: Tổ Quốc. Đối với Minh Tít, NSND Công Lý không chỉ là một người anh, lãnh đạo mà còn là một người thầy. Ảnh: Saostar. Trong cuộc phỏng vấn với Người Đưa Tin, Minh Tít cho hay: "Những điều tôi học được từ anh Lý không phải là những cái “bề ngoài” đó nữa, mà nó là giá trị của một người nghệ sĩ, giá trị của tình anh em... và rất nhiều thứ khác nữa. Cho đến bây giờ tôi đã có cho mình một hãng phim tư nhân riêng, nhưng tôi vẫn luôn hỏi ý kiến anh Công Lý cho mỗi dự án của mình. Có thể nói vui rằng, phi Công Lý bất thành Minh Tít. Không có NSND Công Lý thì đừng nhắc đến tên nghệ sĩ trẻ Minh Tít hôm nay". Ảnh: FB Minh Tít. Minh Tít kín tiếng về chuyện tình cảm. Ảnh: Vietnamnet.Xem trailer phim: Sao Kim bắn tim Sao Hỏa. Nguồn video: VFC

