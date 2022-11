Chân dung diễn viên Bối Y Lâm bị bắt liên quan đến cá độ

Theo Zing, ngày 28/11, HK01 đưa tin Phòng Hình sự khu phía Nam Hong Kong phát động chiến dịch chống cờ bạc bất hợp pháp. Trong 6 ngày truy quét, cơ quan này bắt giữ 7 người phụ nữ với cáo buộc quảng cáo và tạo điều kiện cho việc tổ chức cá cược trái phép trên mạng. Một trong số 7 người phụ nữ này là Bối Y Lâm. Ảnh: Tiền Phong Bối Y Lâm cùng 6 người phụ nữ liên quan đến vụ việc đã được tại ngoại chờ điều tra. Tuy nhiên, các cô gái này phải cam kết trình diện cảnh sát vào giữa tháng 12. Ảnh: Người lao động

Đại diện Phòng hình sự khu phía Nam Hong Kong cho biết Bối Y Lâm cùng 6 người đẹp khác đã bị tội phạm lợi dụng. Ảnh: Người lao động 7 cô gái được trả giá cao để quảng bá trang web sòng bạc bất hợp pháp và kêu gọi khán giả đặt tiền. Ảnh: Zing Theo Dân trí, Bối Y Lâm và 6 người đẹp liên quan đến vụ việc đối mặt với nguy cơ ngồi tù tối đa 7 năm, phạt tiền 5 triệu HKD (gần 16 tỷ đồng) cho tội danh cổ xúy đánh bạc bất hợp pháp. Ngoài ra, nếu quá trình điều tra phát sinh thêm tình tiết phạm tội sẽ bị cộng dồn và nâng mức án phạt theo quy định. Ảnh: Zing Bối Y Lâm là người mẫu, diễn viên không mấy tên tuổi. Cô từng tham gia diễn xuất trong một số bộ phim, MV ca nhạc như "Natural born lovers", "Delete my love", "To love or not to love", "All the crows in the world". Ảnh: Zing Bối Y Lâm sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, gợi cảm. Ảnh: Instagram Trên mạng xã hội, cô thường xuyên đăng tải hình ảnh khoe dáng trong những bộ đồ bó sát, cắt xẻ táo bạo hay những thiết kế xuyên thấu. Ảnh: Instagram Nhờ những bức ảnh gợi cảm, người mẫu Bối Y Lâm khá nổi tiếng trên mạng xã hội. Ảnh: Instagram Giữa ồn ào bị bắt, diễn viên Bối Y Lâm liên tục có những động thái trên mạng xã hội. Ảnh: Dân Việt Cụ thể, trên Instagram, cô chia sẻ, bản thân nhận được quá nhiều tin nhắn từ mọi người nên mất nhiều thời gian để trả lời từng người một. Ngoài ra, Bối Y Lâm còn khoe hình ảnh đi ăn uống. Ảnh: Người lao động Xem video "Mở rộng điều tra đường dây cá độ bóng đá qua mạng". Nguồn THVL

Theo Zing, ngày 28/11, HK01 đưa tin Phòng Hình sự khu phía Nam Hong Kong phát động chiến dịch chống cờ bạc bất hợp pháp. Trong 6 ngày truy quét, cơ quan này bắt giữ 7 người phụ nữ với cáo buộc quảng cáo và tạo điều kiện cho việc tổ chức cá cược trái phép trên mạng. Một trong số 7 người phụ nữ này là Bối Y Lâm. Ảnh: Tiền Phong Bối Y Lâm cùng 6 người phụ nữ liên quan đến vụ việc đã được tại ngoại chờ điều tra. Tuy nhiên, các cô gái này phải cam kết trình diện cảnh sát vào giữa tháng 12. Ảnh: Người lao động

Đại diện Phòng hình sự khu phía Nam Hong Kong cho biết Bối Y Lâm cùng 6 người đẹp khác đã bị tội phạm lợi dụng. Ảnh: Người lao động 7 cô gái được trả giá cao để quảng bá trang web sòng bạc bất hợp pháp và kêu gọi khán giả đặt tiền. Ảnh: Zing Theo Dân trí, Bối Y Lâm và 6 người đẹp liên quan đến vụ việc đối mặt với nguy cơ ngồi tù tối đa 7 năm, phạt tiền 5 triệu HKD (gần 16 tỷ đồng) cho tội danh cổ xúy đánh bạc bất hợp pháp. Ngoài ra, nếu quá trình điều tra phát sinh thêm tình tiết phạm tội sẽ bị cộng dồn và nâng mức án phạt theo quy định. Ảnh: Zing Bối Y Lâm là người mẫu, diễn viên không mấy tên tuổi. Cô từng tham gia diễn xuất trong một số bộ phim, MV ca nhạc như "Natural born lovers", "Delete my love", "To love or not to love", "All the crows in the world". Ảnh: Zing Bối Y Lâm sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, gợi cảm. Ảnh: Instagram Trên mạng xã hội, cô thường xuyên đăng tải hình ảnh khoe dáng trong những bộ đồ bó sát, cắt xẻ táo bạo hay những thiết kế xuyên thấu. Ảnh: Instagram Nhờ những bức ảnh gợi cảm, người mẫu Bối Y Lâm khá nổi tiếng trên mạng xã hội. Ảnh: Instagram Giữa ồn ào bị bắt, diễn viên Bối Y Lâm liên tục có những động thái trên mạng xã hội. Ảnh: Dân Việt Cụ thể, trên Instagram, cô chia sẻ, bản thân nhận được quá nhiều tin nhắn từ mọi người nên mất nhiều thời gian để trả lời từng người một. Ngoài ra, Bối Y Lâm còn khoe hình ảnh đi ăn uống. Ảnh: Người lao động Xem video "Mở rộng điều tra đường dây cá độ bóng đá qua mạng". Nguồn THVL