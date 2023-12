Chân dung cô gái đẹp nhất Hoa hậu Hoàn vũ VN 2023: Dáng 'chuẩn từng centimet'

Tối 26/12, Bán kết - Trình diễn Trang phục Dân tộc của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 (Miss Cosmo Vietnam) chính thức diễn ra với sự hàng ngàn khán giả có mặt tại TP. Đà Lạt.

Sau khi trải qua hai phần trình diễn bikini và dạ hội, ban tổ chức cuộc thi cũng công bố các hạng mục giải thưởng phụ. Trong đó, thí sinh chiến thắng danh hiệu Best Face (Gương mặt đẹp nhất) là Vũ Thúy Quỳnh (SBD: 696). Cô sở hữu nhan sắc ngọt ngào, trong trẻo cùng làn da trắng ngần như bông tuyết.

Nhan sắc kiều diễm của Vũ Thúy Quỳnh trong đêm thi bán kết Miss Cosmo Vietnam 2023.





Ở phần thi trang phục dạ hội, "Best Face" Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam trình diễn với bộ cánh màu đỏ nóng bỏng trong màu môi ton-sur-ton.

Khi tên của Vũ Thúy Quỳnh được xướng lên ở hạng mục Người đẹp nhất mùa giải năm nay, khán giả không quá bất ngờ vì nhan sắc của chân dài này đã nổi bật từ khi cô công bố sẽ tham dự cuộc thi.

Vũ Thúy Quỳnh sinh năm 1998, quê tại Điện Biên. Hiện, cô nàng là người mẫu tự do, học trò của Hoa hậu chuyển giới Hương Giang.





Vũ Thúy Quỳnh là người có kinh nghiệm tham gia các cuộc thi nhan sắc. Cô nàng từng tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 nhưng chỉ dừng chân ở Top 10 chung cuộc cùng giải thưởng Người đẹp Ảnh.





Mỹ nhân đẹp nhất Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 sở hữu tỉ lệ cơ thể chuẩn chỉnh với chiều cao 1,74 m, số đo hình thể 84-63-94 cm.

Ngoài ra, các giải thưởng phụ khác cũng có chủ nhân như Best Catwalk - Ngô Bảo Ngọc (SBD 678), Best Body - Trần Thị Thùy Trâm (SBD 289), Best Social Media - Cao Thị Thiên Trang (SBD 789), Best Interview - Phan Lê Hoàng An (SBD 382).

Kết thúc đêm thi Bán kết, các thí sinh sẽ tiếp tục tập luyện để chuẩn bị cho đêm chung kết diễn ra vào ngày 31/12 sắp tới. Người thắng cuộc sẽ được Hoa hậu Ngọc Châu trao lại vương miện và đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss Cosmo do người Việt tổ chức.