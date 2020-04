Chân dung 10X lập thành tích chưa từng có trong lịch sử Vpop

Doãn Hiếu đang được chú ý sau khi ra mắt ca khúc “ Tình sầu thiên thu muôn lối”. Theo Zing, bài hát giữ top 1 Zing Chart và là sản phẩm nhạc Hoa lời Việt đầu tiên dẫn đầu BXH nhạc Việt. Ảnh: Lao động Bản gốc của “Tình sầu thiên thu muôn lối” là bài hát "Cô phương tự thưởng" của nghệ sĩ Trung Quốc Dương Tiểu Tráng. Ảnh: FBNV Doãn Hiếu biến tấu một chút phần giai điệu so với bản gốc và viết thêm đoạn kết bài. Ngoài ra, ca khúc được phối trên nền nhạc điện tử, khác với phiên bản rock ballad gốc. Ảnh: FBNV Trên Youtube, MV “Tình sầu thiên thu muôn lối” hiện đạt hơn 2,7 triệu lượt xem trong khi bản guitar cover từ hồi tháng 3/2020 cán mốc 3,5 triệu lượt xem. Ảnh: Lao động Doãn Hiếu sinh năm 2002, đang học lớp 12 tại Nghệ An và đi theo hướng hát các sáng tác của mình. Ảnh: FBNV Trước “Tình sầu thiên thu muôn lối”, Doãn Hiếu được chú ý nhờ ca khúc đầu tay “Em chỉ cần nói có”. Ảnh: FBNV Theo Zing, gia đình Doãn Hiếu làm nông, không có truyền thống nghệ thuật. Tuy nhiên, từ nhỏ, nam sinh được bố dạy đàn bằng kiến thức, kinh nghiệm trong thời gian ông phục vụ trong quân ngũ. Ảnh: FBNV Doãn Hiếu học guitar từ năm lớp 7, mày mò sáng tác từ năm lớp 10. Giọng ca 10X nói anh hiện tại làm nhạc vì đam mê, chưa có định hướng cụ thể. Ảnh: FBNV Doãn Hiếu tiết lộ, anh ngưỡng mộ Jack về âm nhạc lẫn đam mê. Tuy nhiên, chàng trai sinh năm 2002 này không đặt kỳ vọng sẽ nổi tiếng lâu dài như Jack. Ảnh: FBNV Doãn Hiếu là hiện tượng mạng nên cách hát được cho là bản năng. Nhiều khán giả cho rằng giọng hát của 10X này còn non, thiếu sự từng trải. Ảnh: Lao động Mời quý độc giả xem MV "Tình sầu thiên thu muôn lối" của Doãn Hiếu". Nguồn Youtube nhân vật

