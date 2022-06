Cây hài Hữu Tín và loạt sao Việt vướng vào ồn ào vì ma túy

Mới đây, thông tin diễn viên Hữu Tín bị phát hiện sử dụng ma túy trong một căn hộ chung cư gây xôn xao dư luận. Ảnh: Dân Việt Trên Dân trí, quản lý của Hữu Tín chia sẻ, cô chưa có thông tin chính thức từ phía công an. Khi nào có thông tin rõ ràng, phía Hữu Tín sẽ chủ động công bố. Ảnh: VTC Theo nguồn tin Dân trí xác nhận, Công an quận 8, TPHCM đang làm việc với cây hài Hữu Tín. Dù kết quả kiểm tra nhanh dương tính nhưng anh phủ nhận việc sử dụng ma túy. Ảnh: VTC Trước Hữu Tín, một số gương mặt hoạt động trong làng giải trí Việt cũng dính scandal sử dụng chất cấm. Nam diễn viên, người mẫu Trần Thái Nhựt là một trong số đó. Ảnh: FBNV Vào tháng 9/2019, Trần Thái Nhựt và 12 người khác lưu trú ở một căn hộ đã bị phát hiện dương tính với ma túy. Ảnh: FBNV Trên Vietnamnet, Thái Nhựt chia sẻ về ồn ào: "Tôi không có chơi mà chỉ bị vạ lây thôi nên giờ tôi cũng không biết phải nói như thế nào”. Ảnh: FBNV Diễn viên “Cu Thóc” cũng vướng vào ồn ào tương tự. Nam diễn viên trẻ bị bắt vì sử dụng ma túy cùng một số người trong quán karaoke. Ảnh: VTC “Cu Thóc” thanh minh, có thể anh bị gài chất kích thích vào trong cốc, bản thân vô tình uống giao lưu với mọi người nên gặp phải sự cố. Ảnh: Điện ảnh Việt Nam Năm 2020, Ngân 98 vướng ồn ào dương tính với ma túy. Lương Bằng Quang cho hay, bạn gái của anh đánh DJ ở một quán bar tại Tây Ninh vào tối ngày 5/3. Khi chuẩn bị ra về, Ngân 98 bị công an kiểm tra và phát hiện có chất kích thích trong người. Ảnh: FBNV Lương Bằng Quang cho biết bạn gái của anh chắc chắn không chủ động sử dụng bất kì chất kích thích nào, kể cả rượu bia. Nam nhạc sĩ cho rằng có thể Ngân 98 đã mắc bẫy, uống ly bia hay rượu có ma túy. Về phần mình, Ngân 98 liên tục kêu oan. Ảnh: FBNV Nghệ sĩ Thương Tín dính vào trò đỏ đen, nghiện ngập nên đánh mất sự nghiệp. Ảnh: Zing Ngày 5/3/2018, sau khi sử dụng ma túy, ca sĩ Châu Việt Cường bị ảo giác và tưởng bạn gái H. bị ma nhập. Lúc này, nam ca sĩ đã mua tỏi về ăn và nhét vào miệng cô gái 33 nhánh tỏi khiến H. bị tắc hoàn toàn đường hô hấp, dẫn tới tử vong. Ảnh: Thể thao văn hóa Ngày 7/3/2019, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên án đối với Châu Việt Cường phạm tội Giết người, bị tuyên phạt 13 năm tù. Tháng 8/2019, xét thấy gia đình bị cáo đã khắc phục hậu quả, đại diện bị hại có đơn xin giảm án nên tòa phúc thẩm tuyên Châu Việt Cường còn 11 năm tù. Ảnh: An ninh thủ đô Xem video "Hữu Tín chia sẻ về khoảng thời gian khó khăn". Nguồn Dân Việt

