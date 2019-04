Cát Phượng khoe có bầu, sao Việt phản ứng bất ngờ

Sau những sóng gió liên quan đến chuyện tình tay ba với An Nguy, Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn ngày càng mặn mồng hơn. Ảnh: FBNV. Cách đây ít giờ trên trang cá nhân của mình, nữ danh hài còn khiến fan không khỏi bất ngờ khi khoe ảnh que thử thai "hai vạch" cùng dòng thảng thốt: "Trời ơi tin được không? Tui có em bé ở độ tuổi 50 nè trời ơi. Trên cuộc đời này có bao nhiêu người phụ nữ có em bé vào độ tuổi này không?". Ngay lập tức, nghệ sĩ Hồng Vân bình luận: "Chị cũng đang cần ná", còn Cát Phượng thì nói vui: "Vậy hai chị em mình cùng đẻ chế he". Giống như nhiều người hâm mộ, Lâm Vỹ Dạ cũng đoán ra đây là tin "Cá tháng Tư" của đàn chị khi viết: "Trend 1/4 hả chế?". Dù nhanh chóng khẳng định tin Cát Phượng có bầu với Kiều Minh Tuấn chỉ là đùa vui nhưng nữ danh hài cũng không giấu giếm mong muốn thật sự của mình. Dưới bình luận của diễn viên Kinh Quốc, "bà xã" Kiều Minh Tuấn bày tỏ: "Năm nay tôi có bầu thiệt là vui lắm he". Trước đó, Cát Phượng cũng vài lần vướng tin đồn có bầu với "chồng trẻ" kém 18 tuổi. Tuy vậy, nữ danh hài đều lên tiếng phủ nhận.Cặp đôi Cát Kiều hiện sống cùng với con riêng của nữ danh hài. Kiều Minh Tuấn cũng từng bày tỏ rất muốn có con với Cát Phượng. Sau "cơn bão tẩy chay" vì vướng nghi vấn mang chuyện tình cảm ra để PR, cặp sao "lệch tuổi" cho thấy họ vẫn hạnh phúc bên nhau. Cả hai thường xuyên đi du lịch để "hâm nóng" tình cảm. Cặp đôi "dính nhau như sam" tại các sự kiện. Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn không ngại dành cho nhau những cử chỉ thân mật nơi đông người. Ảnh: FBNV.

