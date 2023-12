Cao Thái Sơn và loạt sao Việt thoát chết khi xe hơi gặp tai nạn

Ca sĩ Cao Thái Sơn vừa gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Đà Lạt. Cụ thể, ô tô của nam ca sĩ bị tàu hỏa tông trúng. 4 người trên ô tô gồm Cao Thái Sơn, chị gái và mẹ ruột của nam ca sĩ, lái xe may mắn đều bình an. Ảnh: FBNV. “Cả nhà mới thấm một pha thoát chết thần kỳ trong gang tấc khi bị tai nạn tàu hỏa tông ngang hông. Phước đức, vẫn còn mạng. Quá sợ hãi”, Cao Thái Sơn chia sẻ. Ảnh: FBNV. Không chỉ Cao Thái Sơn thoát chết thần kỳ, Lý Nhã Kỳ cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Diễn viên Gió nghịch mùa cho biết, khi quay phim Kiều nữ và đại gia về khoảng 2h sáng để tiếp tục chạy show, tài xế của cô ngủ gục trên đường nên xe va chạm với một chiếc container. Ảnh: FBNV. “Chiếc Mercedes của tôi bị cán banh chành ở xa lộ Hà Nội. Thời khắc sinh tử đó, tôi còn nghe thấy tiếng người dân nói chuyện, bảo tìm chiếu với cát để lo liệu. Nhưng khi công an đến, tôi dần tỉnh lại và thấy mình may mắn không bị thương tích gì”, Lý Nhã Kỳ kể lại. Ảnh: FBNV. Tối ngày 27/3/2017, Nhật Kim Anh được tài xế chở đến điểm diễn thứ hai thì xe bất ngờ nổ lốp. Ảnh: FBNV. "Tài xế mất tay lái nên xe tông vào thành cầu. Một bánh xe trên cầu, một bánh trên thành cầu, cứ thế lao từ đầu cầu bên này tới đầu cầu bên kia. Chúng tôi thoát nạn khi xe không lao xuống mà dừng trên cầu", cô chia sẻ trên Zing. Ảnh: FBNV. Diễn viên Ái Châu từng gặp tai nạn xe hơi. Cách đây ít năm, khi đang cầm lái, chiếc xe của cô nổ lốp, lao vào cột điện gần đó, đầu của Ái Châu va đập mạnh vào vô lăng khiến cô bất tỉnh. Một thanh niên đi đường đã kịp thời đưa Ái Châu vào bệnh viện cấp cứu. Đầu của bà xã Huỳnh Đông chảy máu khá nhiều, phải khâu một đường dài. Ảnh: FBNV. Năm 2012, trong chuyến lưu diễn miền Tây, đoạn đường từ huyện Cầu Kè qua thị xã Trà Vinh, Cát Phượng bị lạc tay lái nên lao xuống bờ đê. Sau đó, xe bất ngờ lộn một vòng rồi hạ đất tông vào hàng rào nhà dân. “Tất cả tình tiết đó chỉ trong tích tắc, khiến tôi có cảm giác vừa từ cõi chết quay về", cô chia sẻ trên Người Lao Động. Ảnh: Người Lao Động. Theo Dân Trí, tối ngày 21/7/2012, xe của ca sĩ Lâm Khánh Chi do lái xe Tâm điều khiển, chạy từ thị trấn Kiến Giang (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình), về đến khu vực trước trường Tiểu học số 2 xã Liên Thủy lao xuống ruộng bên đường. Đúng lúc đó, ở gần đấy, một đống rơm của người dân đang cháy. Ngọn lửa lan nhanh vào lốp xe rồi xe bốc cháy. Lâm Khánh Chi và tài xế đã nhanh chóng thoát ra khỏi xe. Ảnh: Pháp Luật TP HCM. Ngày 22/2/2012, khi đang lưu thông trên đường, chiếc xe do diễn viên Lê Khánh lái bỗng dưng bốc cháy. Rất may, cô đã kịp thời rời khỏi xe. Ảnh: Pháp Luật TP HCM. Tối ngày 13/4/2013, xe chở Tấn Beo cùng Tấn Bo và một số nghệ sĩ bị một ô tô khách tông mạnh từ phía sau. Tấn Beo chia sẻ trên Người Lao Động, anh và các nghệ sĩ khác trên xe có cảm giác như từ cõi chết trở về, may mắn vụ tai nạn này không có thương vong. Ảnh: Người Lao Động. Xem video: "Lý Nhã Kỳ dự sự kiện". Nguồn FB Lý Nhã Kỳ

