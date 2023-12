Cao Thái Sơn lên tiếng sau tai nạn giao thông ở Đà Lạt

Ca sĩ Cao Thái Sơn và gia đình vừa gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Đà Lạt. Theo đó, ô tô của Cao Thái Sơn bị tàu hỏa tông trúng. Trên ô tô có 4 người, rất may tất cả đều bình an. Vụ tai nạn khiến ô tô của Cao Thái Sơn hư hỏng nặng.



Đại diện của nam ca sĩ chia sẻ: "Khoảng 16h ngày 8/12, ô tô của ca sĩ Cao Thái Sơn bị tàu hỏa du lịch tuyến Đà Lạt - Trại Mát tông vào. Rất may, tai nạn không gây thiệt hại về người. Trên xe có 4 người gồm: Cao Thái Sơn, chị gái và mẹ ruột của nam ca sĩ, lái xe.

Xe của ca sĩ Cao Thái Sơn khi di chuyển trên tuyến đường cắt ngang ga Trại Mát (có biển báo nguy hiểm) thì bị tàu hỏa tông vào phần đuôi xe. Lúc này tàu hỏa chỉ mới bắt đầu rời ga để đưa du khách quay lại TP Đà Lạt".

Cao Thái Sơn gặp tai nạn giao thông tại Đà Lạt. Ảnh: FBNV Chiếc xe của Cao Thái Sơn bị hư hỏng nặng sau tai nạn. Ảnh: Đại diện Cao Thái Sơn Rất may cả 4 người trên ô tô đều bình an. Ảnh: Đại diện Cao Thái Sơn

Đại diện của Cao Thái Sơn chia sẻ, tai nạn xảy ra do tài xế của nam ca sĩ đã bất cẩn. Đây cũng là bài học cho Cao Thái Sơn và mọi người khi tham gia giao thông.

"Đây cũng là bài học mà Cao Thái Sơn chia sẻ và mong mọi người cẩn thận về sự chú ý, quan sát khi lái xe trên các khu vực tuyến đường sắt có nhiều con đường nhỏ cắt ngang, không có rào chắn. Tài xế của gia đình Cao Thái Sơn đã bất cẩn không để ý và hậu quả là như hình ảnh mọi người đã thấy. Chiếc xe bị tàu tông ngang hông nơi vị trí Sơn và chị gái ruột đang ngồi. Mẹ anh Cao Thái Sơn vì say xe nên ngồi ghế trước cùng lái xe.

Rất may, vì thói quen từ rất lâu Cao Thái Sơn đều dặn cả nhà phải thắt dây an toàn nên ai cũng tuân thủ. Bản thân anh Cao Thái Sơn lúc đó ngồi ghế sau nhưng vẫn đeo dây an toàn. Khi sự việc xảy ra anh Cao Thái Sơn đang ngủ nên chỉ khi nghe tiếng rầm va đập mạnh mới tỉnh và không bị văng khỏi ghế ngồi nhờ đeo dây an toàn".

Ca sĩ Cao Thái Sơn. Ảnh: FBNV

Đại diện của nam ca sĩ cũng cho biết, sau khi tai nạn diễn ra, Cao Thái Sơn đã đưa cả nhà đi kiểm tra sức khỏe. Hiện tại, Cao Thái Sơn và tài xế cũng trình báo và hợp tác với các cơ quan chức năng để xử lý vụ việc.

Mới nhất, Cao Thái Sơn đã lên tiếng về tình hình của bản thân và gia đình sau vụ tai nạn. Nam ca sĩ cho biết: "Hiện tại gia đình gồm mẹ và chị gái Sơn, em trợ lý đã an toàn chỉ bị chấn thương nhẹ không nguy hiểm tính mạng là phước đức ơn trên độ mạng.

Xe hơi bị hư hỏng nặng nhưng quan trọng tất cả mọi người đều an toàn. Nhân đó cũng là bài học để Sơn và tất cả mọi người sẽ cẩn thận hơn để an toàn hơn khi di chuyển trong giao thông. Lỗi do mình không cẩn thận chứ không đổ lỗi cho bất cứ ai! Xin chân thành cảm ơn mọi người".