Cận cảnh Lưu Diệc Phi mặc áo tắm gây tranh cãi

Là nhân vật chính của "Câu chuyện hoa hồng", Lưu Diệc Phi đang là tâm điểm chú ý của khán giả bộ phim. Từ các trang phục cô mặc trong phim cho tới dáng vóc đều được cư dân mạng soi kỹ. Mới đây cảnh nữ chính mặc bộ áo tắm màu xanh da trời xuất hiện trong một cảnh quay bên bể bơi đã trở thành đề tài tranh cãi của cư dân mạng. (Ảnh: 163) Theo một số cư dân mạng, Lưu Diệc Phi mặc áo tắm màu xanh để lộ phần lưng và eo không thon đi ngược với trào lưu "trắng, trẻ, gầy" của các cô gái trẻ những năm gần đây. (Ảnh: 163) Nhưng nhiều cư dân mạng lại tỏ ý khen Lưu Diệc Phi có vóc dáng khỏe mạnh và những đường nét mịn màng, đẹp hơn nhiều so với việc "trắng, trẻ và gầy". (Ảnh: 163) Thân hình Lưu Diệc Phi khi chưa bị lên cân được nhận xét là khá quyến rũ với ba vòng bắt mắt. (Ảnh: CFP) Khi chưa lên cân, Lưu Diệc Phi sở hữu thân hình đẹp một cách khỏe khoắn chứ không mảnh mai, gầy gò như các sao nữ khác. (Ảnh: Sina) Trước đó, khi xuất hiện tại sự kiện Đêm hội Weibo 2022 tổ chức tại Thượng Hải, nữ diễn viên sinh năm 1987 gây chú ý khi để lộ bắp tay lực lưỡng. (Ảnh: Ifeng) Những bức ảnh chưa qua chỉnh sửa lộ rõ phần bắp tay thô của Lưu Diệc Phi. Cánh tay to nên nhiều khi nhìn Lưu Diệc Phi mập mạp. Đặc biệt vóc dáng mũm mĩm của Lưu Diệc Phi lại càng rõ nét khi cô ngồi cạnh các sao nữ mình hạc xương mai. (Ảnh: Sina) Lưu Diệc Phi to hơn hẳn Dương Mịch khi hai người cùng dắt tay nhau trong một sự kiện. (Ảnh: Sina) Xem video "6 mẹo giảm cân dễ thực hiện tại nhà". Nguồn Zing