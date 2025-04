Rolls-Royce Ghost Series II ra mắt đại gia Việt, từ 34,9 tỷ

Ngày 17/4 vừa qua, giới yêu xe tại TP.HCM đã được chiêm ngưỡng mẫu xe siêu sang Rolls-Royce Ghost Series II 2025 mới - đây là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của dòng sedan siêu sang đình đám đến từ Anh quốc được phân phối chính hãng tại Việt Nam. Mẫu sedan siêu sang Rolls-Royce Ghost Series II tại Việt Nam này là bản nâng cấp giữa vòng đời của thế hệ thứ hai lần đầu ra mắt toàn cầu năm 2020. Vẫn giữ triết lý thiết kế "Post Opulence" (sang trọng tối giản), mẫu xe mới tiếp tục trung thành với ngoại hình nguyên khối đặc trưng của thương hiệu. Xe sở hữu lưới tản nhiệt Pantheon mang biểu tượng Spirit of Ecstasy giờ đây có khả năng phát sáng, tạo điểm nhấn thị giác ấn tượng khi di chuyển trong đêm. Hệ thống chiếu sáng phía trước được tinh chỉnh nhẹ nhàng với cụm đèn pha và đèn ban ngày sắc nét hơn. Những chi tiết mạ crôm mới mẻ trên đầu xe càng làm nổi bật cảm giác cao cấp và trang trọng. Ở phía sau, Ghost Series II sở hữu cụm đèn hậu tái thiết kế với hai dải LED chạy dọc lấy cảm hứng từ mẫu coupe điện Spectre. Biểu tượng chữ "R" đôi được khắc tinh tế trên các mảng kim loại, góp phần hoàn thiện phần đuôi xe thanh lịch. Khách hàng cũng sẽ có thêm hai tùy chọn mâm xe đa chấu kích cỡ 22 inch thiết kế mới: một loại đánh bóng toàn phần và một loại đánh bóng từng phần, tạo nên hai phong cách khác nhau cho cùng một tổng thể ngoại thất. Đáng chú ý, Rolls-Royce mở rộng khả năng cá nhân hóa với hàng loạt tùy chọn màu sơn mới trên Ghost Series II, bên cạnh hơn 44.000 lựa chọn sẵn có. Người mua cũng có thể yêu cầu chế tạo màu sơn riêng biệt và giữ độc quyền sử dụng. Chiếc xe Ghost Series II được trưng bày tại buổi ra mắt mang lớp sơn Mustique Blue - sắc xanh lấy cảm hứng từ biển Caribbean với hiệu ứng lấp lánh nhờ các hạt thủy tinh và mica, từng được sử dụng trên mẫu Phantom II Continental năm 1929 mà chính Henry Royce sở hữu. Bên trong nội thất của Ghost Series II là sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ hiện đại và nghệ thuật thủ công đỉnh cao. Bảng táp-lô giờ đây sử dụng kính liền khối thay cho thiết kế truyền thống. Cụm đồng hồ nay là màn hình điện tử hoàn toàn, cho phép Bespoke cả màu sắc hiển thị theo sở thích khách hàng. Hệ điều hành Spirit tích hợp trên màn hình trung tâm đi kèm ứng dụng Whispers độc quyền dành cho chủ sở hữu Rolls-Royce. Với Whispers, người dùng có thể gửi lộ trình từ điện thoại đến xe, xem vị trí xe theo thời gian thực và điều khiển các chức năng từ xa. Ghế ngồi phía sau Ghost Series II hỗ trợ kết nối tối đa hai thiết bị, cho phép phát nội dung độc lập trên từng màn hình. Chức năng mát-xa, sưởi và làm mát cũng được tích hợp đầy đủ. Hệ thống âm thanh là điểm nhấn với 18 loa, bộ khuếch đại công suất 1.400 watt, tích hợp công nghệ biến các chi tiết nhôm thành hộp cộng hưởng tần số thấp. Phiên bản Bespoke còn sử dụng trần xe như một chiếc loa thứ hai, mang đến trải nghiệm âm thanh toàn diện. Nếu chọn thêm tùy chọn trần Starlight, hiệu ứng ánh sáng sao trời được kết hợp cùng màng lọc âm đặc biệt, tạo nên sự hòa quyện giữa hình ảnh và âm thanh hiếm thấy.Ghost Series II còn có tùy chọn hàng ghế "Serenity Seating" có giá đỡ chân như khoang hạng nhất máy bay. Tủ làm mát rượu được thiết kế hai mức nhiệt độ cố định 6 độ C và 11 độ C, phục vụ tối ưu cho các loại Champagne, theo lời khuyên từ chuyên gia pha chế của Rolls-Royce. Thể hiện tinh thần "bespoke" đặc trưng, nội thất của Ghost Series II sở hữu nhiều vật liệu độc đáo. Vùng điều khiển trung tâm có tượng Spirit of Ecstasy mini làm từ thép không gỉ nguyên khối, được chiếu sáng dưới ánh đèn mô phỏng sân khấu khi xe khởi động. Tấm bảng phát sáng Illuminated Fascia là bảng táp-lô bên phụ, lấy cảm hứng từ các vì sao di chuyển, gợi nhắc hình ảnh bầu trời đêm tua nhanh. Chất liệu Grey Stained Ash được chọn cho phần gỗ trang trí, trộn thêm hạt kim loại nhỏ để tạo hiệu ứng ánh sáng lấp lánh - một kỹ thuật mất hơn bốn năm để phát triển. Một điểm nhấn thú vị khác là chất liệu Duality Twill - loại vải dệt từ cây tre mang tính bền vững cao, được lấy cảm hứng từ khu rừng tre gần biệt thự Mimosa, nơi Henry Royce từng nghỉ dưỡng. Loại vải này được thêu tay với họa tiết "Duality", sử dụng đến 2,2 triệu mũi chỉ, kéo dài hơn 20 giờ chế tác thủ công cho mỗi bộ nội thất. Ghost Series II tiếp tục sử dụng động cơ V12 tăng áp kép, dung tích 6.75L, sản sinh công suất tối đa 563 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm. Xe được trang bị hộp số tự động 8 cấp ZF và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Trên Ghost Series II, hệ thống treo Planar được thiết kế tinh vi với bộ giảm chấn dạng Upper Wishbone bố trí phía trên lò xo trước. Đồng thời, các giảm xóc điều khiển bằng điện tử có thể điều chỉnh liên tục theo thời gian thực, kết hợp với các thanh ổn định kích thước lớn, góp phần mang lại cảm giác lái vững chãi và êm ái hơn. Ở phía sau, hệ thống treo dạng khí nén với thiết kế 5 liên kết thông minh giúp tự động cân bằng theo tải trọng. Đặc biệt, công nghệ Flagbearer tích hợp camera quét mặt đường phía trước và hệ thống định vị vệ tinh, cho phép xe tiên đoán điều kiện mặt đường để điều chỉnh hệ treo một cách chủ động và chính xác. Mức giá xe Rolls-Royce Ghost Series II từ 34,9 tỷ đồng cho bản tiêu chuẩn và 38,9 tỷ đồng cho bản Extended trục cơ sở kéo dài. Ngoài ra còn có bản hiệu suất cao Black Badge Ghost Series II chưa công bố giá. Video: Xem nhanh Rolls-Royce Ghost Series II vừa ra mắt đại gia Việt.

