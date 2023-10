Doãn Hải My ngày càng xinh, khiến bạn trai mê mẩn

Sau 3 năm yêu nhau, Doãn Hải My đã được bạn trai - cầu thủ Đoàn Văn Hậu cầu hôn trước sự chứng kiến của nhiều bạn bè tại một khu nghỉ dưỡng ở Hà Nội. Chuyện tình của người đẹp sinh năm 2001 với chàng cầu thủ nổi tiếng êm đềm suốt 3 năm qua và được công chúng chú ý vì là một cặp trai tài gái sắc. Cả hai gây chú ý và vướng tin hẹn hò khi Đoàn Văn Hậu mang hoa đến chúc mừng Doãn Hải My sau chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020. Doãn Hải My được nhiều người biết tới khi lọt top 10 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, đồng thời giành danh hiệu Người đẹp tài năng. Doãn Hải My sở hữu body rất nóng bỏng, vòng nào ra vòng đó. Người đẹp 22 tuổi có vẻ ngoài nhẹ nhàng, sang chảnh, đúng kiểu tiểu thư Hà thành. Vóc dáng đẹp nên Doãn Hải My mặc trang phục dự tiệc hay đời thường đều nổi bật.Vẻ đẹp của Doãn Hải My khiến Đoàn Văn Hậu rung rinh ngay từ lần gặp đầu tiên. Doãn Hải My tốt nghiệp đại học Luật vào tháng 4/2023. Hiện người đẹp vẫn làm mẫu thời trang và kinh doanh.Xem video: "Mốt làm đẹp thời xưa khiến phụ nữ hiện đại khó theo kịp"

Sau 3 năm yêu nhau, Doãn Hải My đã được bạn trai - cầu thủ Đoàn Văn Hậu cầu hôn trước sự chứng kiến của nhiều bạn bè tại một khu nghỉ dưỡng ở Hà Nội. Chuyện tình của người đẹp sinh năm 2001 với chàng cầu thủ nổi tiếng êm đềm suốt 3 năm qua và được công chúng chú ý vì là một cặp trai tài gái sắc. Cả hai gây chú ý và vướng tin hẹn hò khi Đoàn Văn Hậu mang hoa đến chúc mừng Doãn Hải My sau chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020. Doãn Hải My được nhiều người biết tới khi lọt top 10 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, đồng thời giành danh hiệu Người đẹp tài năng. Doãn Hải My sở hữu body rất nóng bỏng, vòng nào ra vòng đó. Người đẹp 22 tuổi có vẻ ngoài nhẹ nhàng, sang chảnh, đúng kiểu tiểu thư Hà thành. Vóc dáng đẹp nên Doãn Hải My mặc trang phục dự tiệc hay đời thường đều nổi bật. Vẻ đẹp của Doãn Hải My khiến Đoàn Văn Hậu rung rinh ngay từ lần gặp đầu tiên. Doãn Hải My tốt nghiệp đại học Luật vào tháng 4/2023. Hiện người đẹp vẫn làm mẫu thời trang và kinh doanh. Xem video: "Mốt làm đẹp thời xưa khiến phụ nữ hiện đại khó theo kịp"