Doãn Hải My cưới Văn Hậu, dàn mỹ nhân HHVN 2020 giờ ra sao?

Doãn Hải My lọt top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Sau cuộc thi, cô không lấn sân showbiz mà tập trung học tập. Doãn Hải My lên xe hoa với cầu thủ Đoàn Văn Hậu. Không chỉ Doãn Hải My lấy chồng, Phương Anh cũng kết hôn sau 3 năm rời Hoa hậu Việt Nam 2020. Phương Anh là Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô lên xe hoa hồi tháng 9 vừa qua. Ông xã của Phương Anh là doanh nhân Hồ Đắc Đức. Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2020 Phương Quỳnh kết hôn với doanh nhân Quang Vũ vào năm 2022. Cô không chia sẻ hình ảnh cận mặt người bạn đời. Đỗ Thị Hà - Hoa hậu Việt Nam 2020 vướng tin đồn chuẩn bị kết hôn với người cùng quê hồi tháng 10. Nàng hậu chia sẻ trên Tiền Phong, tin đồn không đúng sự thật. “Muốn kết hôn phải có người yêu trong khi tôi vẫn độc thân”, cô cho biết. Cẩm Đan - top 15 Hoa hậu Việt Nam 2020 vướng nghi vấn hẹn hò ông chủ phòng trà Đức Huy khi vị doanh nhân đăng ảnh bên Cẩm Đan vào tháng 1/2021. Tháng 10/2021, chồng cũ Lệ Quyên hủy theo dõi Cẩm Đan trên Instagram còn Cẩm Đan khẳng định bản thân trong tình trạng độc thân. Loạt động thái làm dấy nghi vấn mối quan hệ giữa hai người rạn nứt. Tháng 10/2021, tin đồn tình cảm giữa Mai Phương - top 5 Hoa hậu Việt Nam 2020 và Đức Huy rộ lên khi Đức Huy đăng tải hình ảnh Mai Phương dạy con trai của anh tại nhà riêng. Mai Phương lên tiếng phủ nhận tin đồn. Cô khẳng định chỉ là gia sư của con trai Đức Huy. Sau Hoa hậu Việt Nam 2020, Mai Phương đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Sau khi giành danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2020, Ngọc Thảo thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2020 và dừng chân ở top 20. Hiện tại, cô kín tiếng về chuyện tình cảm. Bảo Ngọc lọt top 22 Hoa hậu Việt Nam 2020. Năm 2022, cô giành danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam. Tháng 10/2022, Bảo Ngọc đăng quang Hoa hậu Liên lục địa. Từ đó đến nay, cô đắt show sự kiện, quảng cáo. Xem video: "Không gian tiệc cưới độc đáo của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My"

