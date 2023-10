Ca sĩ Tiên Tiên khoe ảnh bên người yêu đồng giới

Trên trang cá nhân, ca sĩ Tiên Tiên vừa khoe hình ảnh nắm tay người tình đồng giới. Ảnh: FBNV. Không ít người tò mò danh tính người yêu của Tiên Tiên. Ảnh: Vietnamnet. Năm 2021, Tiên Tiên chia sẻ, cô đã có "bồ". Ảnh: Instagram. Học trò của nhạc sĩ Thanh Bùi gọi nửa kia là "nóc nhà" năm 2022. "Nóc nhà là phải cao, nên không sao cứ cao đi nóc nhà", Tiên Tiên viết. Ảnh: Instagram. Tiên Tiên khoe clip nhận quà từ người yêu. Giọng ca Say you do cho biết: "Since you came into my life, you have made it infinitely better. I really and truly cannot thank you enough" (Tạm dịch: Kể từ khi em bước vào cuộc đời tôi, em đã khiến cho cuộc sống của tôi tốt đẹp hơn rất nhiều. Lời cảm ơn em là thực sự không đủ). Ảnh chụp màn hình. Tiên Tiên tên thật là Huỳnh Nữ Thủy Tiên, sinh năm 1991. Cô vừa ca hát vừa sáng tác. Các bài hát được yêu thích của Thủy Tiên gồm: Say you do, Chưa bao giờ, Giữ em đi, Gọi mưa, My everything, Vì tôi còn sống. Ảnh: FBNV. Tiên Tiên còn có khả năng chơi nhiều nhạc cụ khác nhau. Ảnh: FBNV. Giọng ca Say you do theo đuổi phong cách tomboy. Ảnh: FBNV. Xem MV "Lo xa" của Tiên Tiên. Nguồn Youtube nhân vật

