Ca sĩ Phi Nhung và loạt sao Việt qua đời năm 2021

Ca sĩ Phi Nhung là một trong những sao Việt qua đời năm 2021. Cô mất ở tuổi 51 vì COVID-19. Ảnh: VOV Không ít nghệ sĩ Việt cũng qua đời vì COVID-19 như: ca sĩ Y Jang Tuyn (42 tuổi), nhà quay phim, nhiếp ảnh gia Tường Lê (58 tuổi), ca sĩ Phương Quế Như (47 tuổi), NSƯT Khải Hoàn (68 tuổi), ca sĩ Phi Hải (50 tuổi), nghệ sĩ Kim Phượng (66 tuổi), nghệ sĩ Bạch Mai (73 tuổi). Ảnh: Zing Giới nghệ sĩ cũng tiếc thương rocker Trung Thành Sago, danh ca Lệ Thu, nghệ sĩ Lâm Bửu Sang, ca sĩ Đình Hùng, đạo diễn Nguyễn Tấn Lực qua đời vì COVID-19. Ảnh: Dân Việt, Tiền Phong, Người lao động NSND Hoàng Dũng là một trong những nghệ sĩ qua đời năm 2021. Ông ra đi ở tuổi 65 sau thời gian chống chọi với bệnh tật. Trước khi mất, nghệ sĩ Hoàng Dũng chủ động giấu tình trạng bệnh với công chúng. Ảnh: Vietnamnet Bị ung thư hạ họng giai đoạn 3 và đã di căn vào tháng 1/2021, nghệ sĩ Giang Còi không than vãn mà luôn giữ sự lạc quan. Tối ngày 4/8, nghệ sĩ Giang Còi qua đời ở tuổi 59. Ảnh: Công an nhân dân online Nghệ sĩ cải lương Chiêu Linh bị nhồi máu cơ tim rồi qua đời vào ngày 2/2 ở tuổi 55. Sinh thời, anh có nhiều vai diễn hay trong các vở cải lương trên sân khấu đoàn Thanh Nga. Ảnh: Vietnamnet Nghệ sĩ Văn Thành qua đời vào ngày 28/2 ở tuổi 59. Theo nghệ sĩ Hương Dung, nam diễn viên bị tai biến đã lâu. Ảnh: Vietnamnet Hoa hậu Thu Thủy đột ngột qua đời vào sáng 5/6 ở tuổi 45. Người đẹp ra đi vì trụy tim tại Bệnh viện 108. Ảnh: Vietnamnet Đạo diễn Trần Cảnh Đôn qua đời ở tuổi 62, vào tối ngày 21/10 sau cơn nhồi máu cơ tim. Nhiều năm nay, nam đạo diễn bị bệnh tim và tiểu đường. Ảnh: FBNV Đạo diễn Lê Cung Bắc qua đời vào rạng sáng 13/6 ở tuổi 75. Ông phát hiện bị bệnh ung thư phổi vào tháng 12/2020. Ảnh: Người đưa tin Nhạc sĩ Phú Quang qua đời vào sáng ngày 8/12, hưởng thọ 72 tuổi. Ông chung sống với bệnh tiểu đường hơn 30 năm. Giữa năm 2020, bệnh tình của nhạc sĩ Phú Quang nặng hơn. Ảnh: Lao động Năm 2021, NSND Trần Hạnh từ biệt cõi trần ở tuổi 92, nhạc sĩ Hồ Bắc ra đi do tuổi cao sức yếu, hưởng thọ 91 tuổi, NSND Trung Kiên qua đời ở tuổi 82. Ảnh: VOV, Tiền Phong, Nhân dân Cũng trong năm 2021, NSND Ngô Mạnh Lân (trái) qua đời, hưởng thọ 87 tuổi, nghệ sĩ Quốc Trụ mất ở tuổi 80. Ảnh: Người lao động, Lao động Nhiều nghệ sĩ ra đi ở tuổi còn quá trẻ năm 2021. Nam diễn viên múa Mai Trung Hiếu (trái) ra đi ở tuổi 29 sau khi mắc bệnh về phổi. Diễn viên Hải Đăng qua đời ở tuổi 35 do bị đuối nước khi đi tắm biển. Ảnh: Dân Việt, VTC Người mẫu Dương Khánh Hà qua đời đột ngột ở tuổi 33. Ca sĩ Phạm Chí Thành ra đi ở tuổi 25 sau khi mắc COVID-19, viêm gan B, kèm viêm phổi và suy kiệt nặng. Ảnh: FBNV Xem video “Phạm Chí Thành dự thi Nhân tố bí ẩn”. Nguồn Vietnamnettv

Ca sĩ Phi Nhung là một trong những sao Việt qua đời năm 2021. Cô mất ở tuổi 51 vì COVID-19. Ảnh: VOV Không ít nghệ sĩ Việt cũng qua đời vì COVID-19 như: ca sĩ Y Jang Tuyn (42 tuổi), nhà quay phim, nhiếp ảnh gia Tường Lê (58 tuổi), ca sĩ Phương Quế Như (47 tuổi), NSƯT Khải Hoàn (68 tuổi), ca sĩ Phi Hải (50 tuổi), nghệ sĩ Kim Phượng (66 tuổi), nghệ sĩ Bạch Mai (73 tuổi). Ảnh: Zing Giới nghệ sĩ cũng tiếc thương rocker Trung Thành Sago, danh ca Lệ Thu, nghệ sĩ Lâm Bửu Sang, ca sĩ Đình Hùng, đạo diễn Nguyễn Tấn Lực qua đời vì COVID-19. Ảnh: Dân Việt, Tiền Phong, Người lao động NSND Hoàng Dũng là một trong những nghệ sĩ qua đời năm 2021 . Ông ra đi ở tuổi 65 sau thời gian chống chọi với bệnh tật. Trước khi mất, nghệ sĩ Hoàng Dũng chủ động giấu tình trạng bệnh với công chúng. Ảnh: Vietnamnet Bị ung thư hạ họng giai đoạn 3 và đã di căn vào tháng 1/2021, nghệ sĩ Giang Còi không than vãn mà luôn giữ sự lạc quan. Tối ngày 4/8, nghệ sĩ Giang Còi qua đời ở tuổi 59. Ảnh: Công an nhân dân online Nghệ sĩ cải lương Chiêu Linh bị nhồi máu cơ tim rồi qua đời vào ngày 2/2 ở tuổi 55. Sinh thời, anh có nhiều vai diễn hay trong các vở cải lương trên sân khấu đoàn Thanh Nga. Ảnh: Vietnamnet Nghệ sĩ Văn Thành qua đời vào ngày 28/2 ở tuổi 59. Theo nghệ sĩ Hương Dung, nam diễn viên bị tai biến đã lâu. Ảnh: Vietnamnet Hoa hậu Thu Thủy đột ngột qua đời vào sáng 5/6 ở tuổi 45. Người đẹp ra đi vì trụy tim tại Bệnh viện 108. Ảnh: Vietnamnet Đạo diễn Trần Cảnh Đôn qua đời ở tuổi 62, vào tối ngày 21/10 sau cơn nhồi máu cơ tim. Nhiều năm nay, nam đạo diễn bị bệnh tim và tiểu đường. Ảnh: FBNV Đạo diễn Lê Cung Bắc qua đời vào rạng sáng 13/6 ở tuổi 75. Ông phát hiện bị bệnh ung thư phổi vào tháng 12/2020. Ảnh: Người đưa tin Nhạc sĩ Phú Quang qua đời vào sáng ngày 8/12, hưởng thọ 72 tuổi. Ông chung sống với bệnh tiểu đường hơn 30 năm. Giữa năm 2020, bệnh tình của nhạc sĩ Phú Quang nặng hơn. Ảnh: Lao động Năm 2021, NSND Trần Hạnh từ biệt cõi trần ở tuổi 92, nhạc sĩ Hồ Bắc ra đi do tuổi cao sức yếu, hưởng thọ 91 tuổi, NSND Trung Kiên qua đời ở tuổi 82. Ảnh: VOV, Tiền Phong, Nhân dân Cũng trong năm 2021, NSND Ngô Mạnh Lân (trái) qua đời, hưởng thọ 87 tuổi, nghệ sĩ Quốc Trụ mất ở tuổi 80. Ảnh: Người lao động, Lao động Nhiều nghệ sĩ ra đi ở tuổi còn quá trẻ năm 2021. Nam diễn viên múa Mai Trung Hiếu (trái) ra đi ở tuổi 29 sau khi mắc bệnh về phổi. Diễn viên Hải Đăng qua đời ở tuổi 35 do bị đuối nước khi đi tắm biển. Ảnh: Dân Việt, VTC Người mẫu Dương Khánh Hà qua đời đột ngột ở tuổi 33. Ca sĩ Phạm Chí Thành ra đi ở tuổi 25 sau khi mắc COVID-19, viêm gan B, kèm viêm phổi và suy kiệt nặng. Ảnh: FBNV Xem video “Phạm Chí Thành dự thi Nhân tố bí ẩn”. Nguồn Vietnamnettv