Xót xa những nghệ sĩ Việt qua đời đầu năm 2021

NSND Trần Hạnh là một trong những sao Việt qua đời đầu năm 2021. Ông từ biệt cõi trần ở tuổi 92. Cô Hồng - con dâu cố nghệ sĩ cho biết, ông ra đi thanh thản. Đám tang của nghệ sĩ Trần Hạnh diễn ra vào sáng ngày 6/3, sau đó đưa đi hỏa táng. Ảnh: Tiền Phong 1 tháng trước, NSND Hoàng Dũng qua đời khiến công chúng vô cùng thương tiếc. Ông ra đi ở tuổi 65 sau thời gian chống chọi với bệnh tật. Trước khi mất, nghệ sĩ Hoàng Dũng chủ động giấu tình trạng bệnh với công chúng. Ảnh: Vietnamnet Cuối tháng 1, NSND Trung Kiên qua đời ở tuổi 82. Trong đám tang, Đăng Dương, Lê Anh Dũng,.. hát vang nhạc phẩm “Tình ca” để tiễn biệt người thầy của mình khiến nhiều người xúc động. Sinh thời, NSND Trung Kiên có nhiều năm giảng dạy. Ảnh: Nhân dân Danh ca Lệ Thu mắc COVID-19 rồi qua đời vào tháng 1/2020 tại Mỹ. Bà hưởng thọ 78 tuổi. Đến cuối tháng 1, đám tang nữ danh ca mới được tổ chức do tình hình dịch bệnh phức tạp. Ảnh: Nông nghiệp Việt Nam Ngày 8/2, nhạc sĩ Hồ Bắc ra đi do tuổi cao sức yếu, hưởng thọ 91 tuổi. Sinh thời, ông viết nhiều bài hát nổi tiếng như "Làng tôi", "Bên kia sông Đuống", "Gặt tay nhanh", "Giữ mãi tuổi xuân", "Trên đường Hà Nội", "Sài Gòn quật khởi". Ảnh: VOV Nghệ sĩ cải lương Chiêu Linh bị nhồi máu cơ tim rồi qua đời vào ngày 2/2 ở tuổi 55. Sinh thời, anh có nhiều vai diễn hay trong các vở cải lương trên sân khấu đoàn Thanh Nga. Ảnh: Vietnamnet Nghệ sĩ Văn Thành qua đời vào ngày 28/2 ở tuổi 59. Theo nghệ sĩ Hương Dung, nam diễn viên bị tai biến đã lâu. Lúc còn sống, nghệ sĩ Văn Thành từng đóng phim “Sa ngã", "Chuyện phố phường", "Tiếng cồng định mệnh". Ảnh: Vietnamnet Đầu năm 2021, nam diễn viên múa Mai Trung Hiếu ra đi ở tuổi 29. Trước đó, anh mắc bệnh về phổi. Sự ra đi của Mai Trung Hiếu khiến nhiều người xót xa bởi anh còn quá trẻ. Công chúng cũng tiếc thương khi diễn viên Hải Đăng qua đời ở tuổi 35 vào ngày 16/2. Nam diễn viên ra đi do bị đuối nước khi đi tắm biển tại quê nhà bạn gái ở Khánh Hòa. Trước đó 10 ngày, anh đã cầu hôn người yêu. Xem trailer phim "Bão qua làng" có sự tham gia của nghệ sĩ Trần Hạnh. Nguồn VFC

