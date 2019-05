Ca sĩ Hà Anh Tuấn chuẩn bị lấy vợ?

Nam ca sĩ Hà Anh Tuấn vừa đăng tải trên trang cá nhân một câu hỏi ẩn ý dành cho fan hâm mộ rằng: "Có nên chơi lớn không?".

Tuy nhiên, dẫu không biết lần "chơi lớn" được Hà Anh Tuấn nhắc đến là gì, nhiều fan hâm mộ cũng vô cùng nhiệt tình thúc giục anh hãy "chơi lớn" với nhân vật mà-ai-cũng-biết-là-ai: nữ ca sĩ Mỹ Tâm.

Một số fan khác thì cho rằng Hà Anh Tuấn đang muốn hỏi ý kiến fan hâm mộ về việc tổ chức liveshow ca nhạc hoành tráng sắp tới.

Cư dân mạng hài hước bình luận: "Tới luôn anh ơi. Liveshow hay đám cưới đây anh ơi", "Sao nhìn ảnh cứ cảm giác anh sắp lấy vợ ý", "Chơi lớn đi anh... tháng 6 rủ chị Tâm về làm concert ở Đà Nẵng cho fan miền Trung được thưởng thức với ạ"...

Hà Anh Tuấn từng giành được 13 đề cử cho giải Cống hiến. Anh bắt đầu nổi tiếng từ khi lọt vào top 3 cuộc thi Sao Mai điểm hẹn năm 2006. Sau cuộc thi, Tuấn cộng tác với nhạc sĩ Võ Thiện Thanh để ra mắt album phòng thu đầu tay, Café sáng (2007); đĩa nhạc đã góp phần khẳng định phong cách âm nhạc cho sự nghiệp của anh. Tiếp tục, Hà Anh Tuấn thành công với những album chất lượng nghệ thuật, bao gồm các album được đề cử giải Cống hiến Saigon Radio (2008), Cocktail (2010) và Street Rhythm (2015).

Vào cuối năm 2016, Hà Anh Tuấn ra mắt dự án âm nhạc See Sing Share, bao gồm 10 tập phát hành trên Youtube. Dự án đã tạo được tiếng vang lớn và trở thành hiện tượng. Sự thành công không mong đợi đó đã kéo theo thành công của See Sing Share 2 – The Love Land (2017), liveshow Fragile (2017) cháy vé trong chỉ 2 tiếng kể từ khi mở bán, và album phòng thu thứ bảy cùng tên. Tiếp theo sau đó là dự án See Sing Share 3 – Sweet Memories (2018), cùng chuỗi liveshow See Sing Share Concert với Romance – Người đàn ông & bông hoa trên ngực trái và Gấu (2018).