Đạo diễn “Gái già lắm chiêu” chê bai đoàn tiếp viện y tế là ai?

Mới đây, đạo diễn Bảo Nhân thắc mắc việc đoàn tiếp viện y tế đến TP.HCM khi ra sân bay lại mặc áo blouse trắng. Chia sẻ của Bảo Nhân gây tranh cãi. Sau đó, một cư dân mạng bênh vực đoàn tiếp viện y tế: "Các bạn không phải y bác sĩ, các bạn chỉ là các kỹ thuật viên và ngay lập tức khi rời máy bay thì tới các nơi để hỗ trợ ngày hôm qua em ơi. Nên ủng hộ chứ đừng mỉa mai như vậy", Bảo Nhân đáp trả gay gắt: "Kiến thức thấp!". Bảo Nhân từng thi đỗ vào trường Đại học Y khoa Huế. Sau khi tốt nghiệp, anh được giữ làm bác sĩ. Năm 2012, nam đạo diễn vào TP.HCM làm việc tại một bệnh viện thẩm mỹ. Làm việc nhiều nên anh bị stress nặng, mất dần cảm hứng với công việc. Bảo Nhân cho biết, cái duyên nghệ thuật tự tìm đến anh. Năm 2009, có người ở đoàn làm phim “Nhìn ra biển cả” của đạo diễn Hồng Ngát đến khám bệnh và mời anh đi thử vai. Sau đó, Bảo Nhân được chọn vai thứ chính. Sau đó, khi mất cảm hứng với công việc bác sĩ thẩm mỹ, Bảo Nhân gặp một người bạn đang làm phim và họ đã khiến tình yêu nghệ thuật trong anh bùng dậy. Anh nhận lời viết kịch bản cho các dự án phim truyền hình. Bảo Nhân bắt tay với Namcito làm phim “Căn hộ 69”. Phim dán nhãn 18+, chiếu trên Youtube năm 2014. Dự án gây tranh cãi vì có cảnh quay nhạy cảm, lời thoại tục tĩu. Theo Giáo dục Việt Nam, nhà sản xuất phim “Căn hộ 69” đã bị xử phạt hành chính 10 triệu đồng vì hành vi “chiếu phim chưa được phép phổ biến tại nơi công cộng". Bảo Nhân và Namcito có các dự án điện ảnh thành công như series “Gái già lắm chiêu” với phần 3 đạt 165 tỷ đồng sau 2 tuần công chiếu, “Chạy đi rồi tính”. Ngoài ra, bộ đôi đạo diễn còn remake phim Hàn Quốc “She was pretty”. Năm 2019, khi Huỳnh Anh vướng ồn ào không tới điểm quay đúng hẹn và bị cắt vai khỏi phim “Truyền thuyết về Quán Tiên" của biên kịch Hồng Ngát, Bảo Nhân viết trên trang cá nhân: “Một từ duy nhất dành cho bạn diễn viên này: mất dạy”. Bị Bảo Nhân mắng, Huỳnh Anh đáp trả Bảo Nhân: "Có cả cái anh đạo diễn gì mình chưa bao giờ gặp, chưa bao giờ nói chuyện cũng như chưa bao giờ mình làm việc cũng tự nhiên chửi mình vì không gì cả. Không biết có phải anh ấy được dạy bảo tốt nên cùng khung giờ vàng VTV3 mà phim của anh ấy được có 3* rating mặc dù có dàn diễn viên khủng hay không nhưng mà bỗng dưng anh ấy cay cú mình gì thế. Anh gì ơi, phim của anh là phim gì nói đi em xem ủng hộ nhé. Đừng dỗi". Giữa ồn ào, đạo diễn Bảo Nhân chia sẻ lý do mắng Huỳnh Anh. “Một diễn viên trẻ mà có thái độ xấc láo, vô học thế là không chấp nhận được rồi. Lại còn nói không biết biên kịch Hồng Ngát là ai nữa chứ. Tôi thấy Huỳnh Anh trẻ con hết sức và không nên đôi co với những người như vậy. Tôi chưa làm việc với cậu đó, nhưng cũng sẽ không chấp nhận một diễn viên có tính cách như vậy làm việc với mình”, anh chia sẻ trên Người đưa tin. Xem trailer phim "Gái già lắm chiêu V: Những cuộc đời vương giả". Nguồn Youtube

