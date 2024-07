Bị tai nạn nghiêm trọng 15 năm trước, Sỹ Luân giờ ra sao?

Ca sĩ Sỹ Luân vừa chia sẻ ảnh chụp một bài viết về mình với nội dung: “Tiếc cho cuộc đời nhạc sĩ tài năng nhất nhì showbiz Việt. Sự nghiệp đỉnh cao thì bị tai nạn giao thông, sống thực vật suốt 5 năm, ngơ ngác như một đứa trẻ, giờ không thể quay lại cuộc sống xưa”. Ảnh: FB Sỹ Luân. Nam ca sĩ phủ nhận tin đồn “sống thực vật”. “Tôi vẫn sống rất vui vẻ và yêu đời. Tai nạn chỉ là một trải nghiệm và may mắn cho cuộc đời của tôi. Tôi thấy tôi vẫn bình thường không bị ngơ ngác. Mọi người có thấy tôi bị ngơ không ạ?”, Sỹ Luân viết trên trang cá nhân. Ảnh: FB Sỹ Luân.Sỹ Luân bị tai nạn giao thông nghiêm trọng vào 15 năm trước. Sau tai nạn, anh bị mất trí nhớ và mọi sinh hoạt từ ăn uống, vệ sinh cá nhân anh phải nhờ tới mẹ. Ảnh: FB Sỹ Luân. Trong chương trình Người kể chuyện đời, Sỹ Luân kể lại trong quãng thời gian mất trí nhớ, anh như được trở về với tuổi thơ, chỉ còn nhớ mẹ. Ảnh: FB Sỹ Luân. Theo Tổ Quốc, nhờ nỗ lực của bản thân cũng như được bạn bè, đồng nghiệp nhắc lại những kỷ niệm, Sỹ Luân phục hồi lại trí nhớ. Ảnh: FB Sỹ Luân. Tuy nhiên, đến nay, Sỹ Luân vẫn hay quên bởi vậy tất cả mọi công việc, hoạt động của anh đều phải nhờ vào điện thoại. Ảnh: FB Sỹ Luân. Trong những năm qua, Sỹ Luân ít đi hát. Anh tập trung vào công việc sản xuất âm nhạc, kinh doanh, làm giảng viên. Ảnh: FB Sỹ Luân. Sỹ Luân bắt đầu hẹn hò Phương Thảo vào năm 2013. Vì kín tiếng, đến năm 2019, cả hai mới công khai mối quan hệ tình cảm. Ảnh: Vietnamnet. Sỹ Luân luôn yêu thương và trân quý Phương Thảo. Thời điểm Phương Thảo mang thai, thương vợ cực khổ, chật vật, nam nhạc sĩ lo lắng, an ủi để vợ có thể bình ổn tâm lý vượt qua khủng hoảng trong giai đoạn bầu bí. Sỹ Luân thậm chí đã khóc khi thấy vợ mang bầu con gần 4kg vẫn cố gắng sinh thường. Ảnh: Znews. Con gái Sỹ Luân càng lớn càng đáng yêu. Nam ca sĩ cho biết, bé An Nhiên là động lực rất lớn cho anh để làm việc, tiếp tục sống và tràn đầy năng lượng. Ảnh: FB Sỹ Luân. Có con chung đã được 4 tuổi nhưng vợ chồng Sỹ Luân vẫn chưa tổ chức đám cưới. Trong cuộc phỏng vấn với Znews, nam ca sĩ chia sẻ: "Thực ra, cưới xin chỉ là cái cớ. Tờ giấy kết hôn cũng là hình thức. Điều quan trọng là thái độ, sự chân tình, lòng yêu thương, niềm tin mà cả hai dành cho nhau”. Ảnh: FB Sỹ Luân. Xem video "Vợ Sỹ Luân tham gia Vì bạn xứng đáng". Nguồn FB Sỹ Luân

