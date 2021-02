Bi hài chuyện sao Việt chạy show ngày Tết

Nghệ sĩ Hồng Nga từng kể chuyện bi hài khi chạy show mùa Tết 2012. Ảnh: Người lao động Trên Người lao động, Hồng Nga chia sẻ, ngày mùng 1, cô được một tài xế taxi nhiệt tình đưa đi chạy show vì muốn được con làm rể của Hồng Nga. “Dạ, con yêu em Trịnh Kim Chi, nghe Chi gọi cô là mẹ, chắc cô sẽ làm mai cho con chứ?”, anh tài xế nói với nữ nghệ sĩ. Ảnh: Vietnamnet Nghệ sĩ Hồng Nga nén cười nói với tài xế taxi: “Cháu ơi, Chi có gia đình luôn rồi, đã có con gái rất lớn, gia đình cô ấy rất hạnh phúc". Ảnh: Vietnamnet Ca sĩ Nam Cường nhớ lại những khoảng thời gian chạy show cuối năm vất vả nhưng đầy kỷ niệm. Anh chia sẻ: “Ngày xưa, Nam Cường chạy show liên tiếp 6 - 7 địa điểm. Trên đường chạy show mà nhìn thấy xe chị Phi Nhung hay anh Hoài Linh là tôi phải tranh thủ chạy nhanh hơn vì nếu anh chị đến diễn trước là khán giả không cho xuống mà như vậy mình sẽ trễ show sau nên tranh thủ chạy nhanh hơn xe của mấy anh chị thôi”. Nghệ sĩ Mỹ Chi từng cho biết, do chạy show nhiều trong mùa làm truyền hình Tết, cô bị phạt vì có lần phải chạy ô tô quá tốc độ cho phép. "Xe phải chạy 100-120 km/giờ mới kịp đến nơi quay hình đúng hẹn", cô kể. Ngô Kiến Huy chia sẻ trên Tri thức trẻ về chạy show ngày Tết: "Chạy bạt mạng cho kịp, những nơi vùng sâu vùng xa nhất mình cũng đến, những sân khấu mà nếu nhảy mạnh 1 tí cũng có thể sập, cả những lần suýt tai nạn hoặc đi lạc đường... ...nhưng gặp khán giả là quên hết, nhận những chiếc bánh chưng, bánh tét, lạp xưởng... thay vì những bó hoa, diễn xong cả đám liên hoan mừng mừng tủi tủi". Cách đây vài năm, sau show diễn đêm giao thừa, Nguyễn Trần Trung Quân bị hỏng xe trên đường về. Rất may, một lúc sau xe hoạt động được, đến 3h sáng nam ca sĩ cũng về đến nhà. Nghệ sĩ Tiết Cương chia sẻ trên Lao động, trong 15 năm đi diễn hài, anh thường xuyên đón giao thừa trên xe với các bạn diễn và thường xem pháo hoa bất đắc dĩ trên đường, vì bị kẹt xe trong hành trình đi diễn đúng lúc năm mới sang. Ca sĩ Đan Trường kể trên Vnexpress, anh có nhiều kỷ niệm dịp chạy show ngày Tết nhưng nhớ nhất là các show diễn ở Trà Vinh. Anh nhớ đêm giao thừa cách đây vài năm, do không có vệ sĩ hay lối đi riêng, anh không vào được sân khấu do quá đông khán giả. Nghệ sĩ Quang Tèo kể cách đây nhiều năm, anh nhận lời biểu diễn ở Hạ Long và được đối tác đưa ra cát-sê 20 triệu đồng. Sau khi biểu diễn xong, bầu show biến mất, không trả cát-sê. Xem trailer phim hài Tết 2021 "Đại gia chân đất 11". Nguồn FB Trần Bình Trọng

