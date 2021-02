Bị gỡ MV vì bản quyền, Sơn Tùng và loạt ca sĩ phản ứng sao?

Mới đây, MV “Chúng ta của hiện tại” của Sơn Tùng M-TP bị gỡ khỏi nền tảng Youtube. Theo thông báo từ phía Youtube, video không còn khả dụng do GC khiếu nại về bản quyền. Giai điệu bài hát “Chúng ta của hiện tại” của Sơn Tùng được nhiều khán giả cho rằng giống video Bruno Mars Type Beat 'IS YOU MINE của GC. Trong khi Sơn Tùng M-TP chưa có động thái nào, GC nhiều lần khẳng định rằng “Chúng ta của hiện tại” sẽ sớm trở lại. Trước MV “Chúng ta của hiện tại” của Sơn Tùng M-TP, MV “Chạm khẽ tim anh một chút thôi” cũng bị gỡ vì bản quyền. Theo đó, MV của Noo Phước Thịnh từng sử dụng trái phép một đoạn nhạc trong “The way” của nhạc sĩ người Mỹ Zack Hemsey. Phía Noo Phước Thịnh nhận sai sót khi sử dụng đoạn nhạc ngắn cho phân đoạn chiếc xe hơi bốc cháy ở cuối MV mà chưa xin phép đơn vị giữ bản quyền. Vì vậy, khi phát hiện sự cố, ê-kíp chỉnh sửa MV và đăng lại. Tuy nhiên, có lẽ ngoài vi phạm bản quyền thì việc chưa làm triệt để khi để bản sao MV cũ vẫn được lưu trữ, chia sẻ và có thể truy cập từ nhiều địa chỉ trên mạng khiến Zack Hemsey khởi kiện Noo Phước Thịnh đòi công khai xin lỗi và bồi thường 850 triệu đồng. Khi bị kiện, Noo Phước Thịnh cho biết, sự việc được xử lý theo pháp luật. Nam ca sĩ khẳng định, anh không trốn tránh và luôn sẵn sàng chịu trách nhiệm với những điều mình đã làm. Ngoài ra, Noo Phước Thịnh nhấn mạnh: “Tôi sẽ công khai tất cả mọi chuyện với báo chí, truyền thông và khán giả khi có kết quả cuối cùng". Đến nay, chưa có thông tin về kết quả vụ kiện này. Ảnh: Zing MV “Ai rồi cũng khác” của Quang Hà cũng từng phải gỡ khỏi Youtube vì vấn đề bản quyền. Theo đó, khi ra mắt, ca khúc bị nghi có đoạn dạo đầu giống bài “Day by day” của nhóm nhạc Hàn Quốc T-ara. Ảnh: Tiền Phong Quang Hà gọi điện cho nhạc sĩ Phúc Trường và nhận được câu trả lời rằng sự giống nhau này là vô tình. Để giải quyết ồn ào, Quang Hà gỡ MV, gửi lời xin lỗi đến khán giả. Ngoài ra, anh còn quyết định làm bản phối mới cho “Ai rồi cũng khác”. Ảnh: Tiền Phong MV “Anh thì không” của Mỹ Tâm lại vướng ồn ào tác quyền. Cụ thể, nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng cho biết, phía Mỹ Tâm không xin phép khi thực hiện MV “Anh thì không”. Khi phổ biến MV, nữ ca sĩ cũng không để tên tác giả mà chỉ ghi chú nhạc ngoại quốc, lời Việt. Mỹ Tâm thừa nhận, do chưa tìm hiểu kỹ để đóng tác quyền cho tác giả viết lời Việt cho ca khúc nhạc Pháp "Anh thì không" nên tạm khóa MV. Ngoài ra, Mỹ Tâm còn quay video xin lỗi khán giả và nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng. Về phần mình, nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng cho rằng Mỹ Tâm đã lên tiếng xin lỗi thì mọi chuyện cũng nên khép lại. Cách xử lý ồn ào của Mỹ Tâm được người hâm mộ đánh giá cao. Ảnh: Người đưa tin Xem MV "Chúng ta của hiện tại". Nguồn Sơn Tùng M-TP

