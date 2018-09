Bảo Thy xuất hiện với vẻ ngoài mới lạ khiến dân mạng xôn xao

Hình ảnh của Bảo Thy mới đây nhất được cộng đồng mạng truyền tay nhau đã hoàn toàn gây hốt hoảng bao người. Bởi khuôn mặt khác lạ không còn thon gọn như trước đó cùng đôi môi "tều" sưng vù khiến cho nhiều người đặt ra nghi vấn phải chăng "Công chúa bong bóng" đã đụng chạm "dao kéo"? Cận cảnh nhan sắc của Bảo Thy ở thời điểm hiện tại. So với khuôn mặt Vline vô cùng xinh đẹp và “chín muồi” về nhan sắc, hình ảnh nảy khiến cho người hâm mộ... vỡ mộng. Ngoài khuôn mặt và đôi môi như sưng lên đáng kể, vết chân chim cũng đã xuất hiện ở khóe mắt. Điều này khiến cho nhiều người còn vô cùng tiếc nuối vì sự thay đổi chóng mặt này của nữ ca sĩ. Tuy nhiên, cũng có nhiều người cho rằng do bộ trang phục, hoặc do tăng cân sau thời gian nghỉ dưỡng, nên cô nàng mới có vẻ ngoài thay đổi. Dù sao đi nữa, nhan sắc của Bảo Thy vẫn được liệt vào danh sách những người đẹp không tuổi của showbiz Việt. Dù đã bước vào tuổi 30, giọng ca "Là con gái thật tuyệt" ngày càng cho thấy vẻ đẹp "gừng càng già càng cay". Vẻ ngoài dễ thương, đôi mắt to tròn cùng làn da trắng không tì vết chính là thương hiệu tạo nên hình ảnh của cô nàng. Trải qua hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, nhan sắc người đẹp tuổi teen vẫn không hề thay đổi theo thời gian, thậm chí cô ngày càng trẻ trung và xinh đẹp. Ở tuổi 30, vẻ đẹp nóng bỏng và thần thái sexy chính là “vũ khí” chết người của của nữ ca sĩ. Làn da trắng mịn không tỳ vết cùng độ trẻ trung như gái đôi mươi, Bảo Thy liên tiếp nhận được những lời khen ngợi trong hình tượng mới này. Luôn không ngừng đổi mới hình ảnh để trở nên đa dạng hơn trong mắt người hâm mộ, Bảo Thy giờ đây "chốt hạ" với kiểu trang điểm đậm nét phương Tây với mắt sắc và môi dày gợi cảm. Nhan sắc "thăng hạng" trong thời gian trước đó của Bảo Thy từng khiến người hâm mộ phải ghen tị. Bên cạnh nét đẹp tự nhiên vốn gây "mê đắm" lòng người, người đẹp tuổi 30 còn biết lựa chọn cách trang điểm hợp với khuôn mặt của mình để trở nên long lanh hơn. Không chỉ sở hữu nhan sắc trẻ trung, thân hình thon gọn của người đẹp cũng không hề thua kém bất cứ mỹ nhân nào của showbiz Việt. Với hình thể đẹp xuất sắc, ca sĩ Bảo Thy luôn tự tin khoe dáng trong những bộ áo tắm hai mảnh vô cùng gợi cảm.

