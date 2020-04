Bảng điểm toàn 0 của Lương Thùy Linh: Nhiều mỹ nữ lùm xùm chuyện học

Bảng điểm toàn 0 của Hoa hậu Lương Thùy Linh thu hút sự quan tâm của khán giả bởi từ trước đến nay, cô được biết đến là một người đẹp học giỏi. Tuy nhiên, ngay sau đó, cô đính chính đây chỉ là một trò đùa. Lương Thùy Linh tiết lộ bảng điểm thực tế với gần như đạt điểm A tất cả các môn. Trái với Hoa hậu Lương Thùy Linh, không ít mỹ nhân Việt vướng ồn ào bảng điểm kém đẹp. Một trong số đó là Diễm Hương. Năm 2010, sau khi Diễm Hương đăng quang Hoa hậu Thế giới người Việt, theo thông tin trên wesite chính của trường ĐH Hoa Sen TP HCM, cô chỉ học hệ Cao đẳng. Hơn nữa, bảng điểm các môn của cô rất thấp. Ảnh: Zing Năm thứ nhất và thứ hai đại học, Diễm Hương trượt 7 môn và 11 môn xếp loại D, C. Với số điểm trung bình môn chỉ là 1,7 điểm, người đẹp bị ném đá. Ảnh: Zing Giải thích về kết quả học tập không tốt, Diễm Hương đưa ra lý do bị rối loại tiêu hóa, không thể tập trung theo học và khẳng định sẽ thi lại. Năm 2006, Hoàng Thùy Linh thi đỗ thủ khoa lớp Đạo diễn truyền hình - Đại học Sân khấu Điện ảnh. Tuy nhiên, cô mất điểm khi lộ bảng điểm be bét. Ảnh: Yan Cụ thể, sau gần ba năm theo học, Hoàng Thùy Linh chưa trả nợ đến hơn 10 môn. Kết quả học tập của cô trong kỳ học thứ 5 là 3,4 - số điểm của học sinh loại yếu kém. Hồi năm 2010, người đẹp cuối cùng cũng tốt nghiệp. Ảnh: Gia đình xã hội Khi còn là sinh viên, có một học kỳ, hot girl Midu bị điểm rất thấp, trong đó có cả 1, 3, 4. Giải thích vể bảng điểm này, Midu cho biết đó là bảng điểm ghi lại kết quả năm học 2008-2009 tại trường Đại học Kiến trúc TP.HCM. Thời gian đó, Midu đóng “Những thiên thần áo trắng” nên cô học một cách đối phó. Vì ôm đồm, có những hôm có cảnh quay quan trọng mà lại trùng với lịch thi, Midu đến lớp điểm danh rồi nộp giấy trắng để đủ điều kiện thi lần 2. Với Midu, đó là một năm học trôi qua trong mệt mỏi, áp lực. Sau này, hot girl tập trung học tập nên tốt nghiệp với điểm số cao. Ngoài ra, năm 2017, Midu còn trở thành giảng viên. Năm 2008, Thùy Dung đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Đúng thời điểm sau khi trở thành tân hoa hậu, cô vướng scandal chưa tốt nghiệp THPT vì bỏ học từ năm lớp 12. Sau đó, ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2008 thông báo Thùy Dung không vi phạm quy chế bởi thể lệ cuộc thi chỉ yêu cầu thí sinh "có trình độ học vấn THPT" trở lên thay vì "tốt nghiệp THPT". Ảnh: Tiền Phong Sau ồn ào, Thùy Dung đi học lại và tốt nghiệp với tổng điểm 33. Trong 6 môn thi, môn có điểm cao nhất là Toán (8 điểm) và thấp nhất là Văn (3 điểm). Mời quý độc giả xem video "Lương Thùy Linh tham gia chung kết Hoa hậu Thế giới 2019". Nguồn Youtube

