Bản sao Sulli từ vô danh thành sao nhờ “Squid game”

Lee Yoo Mi thuộc tuyến diễn viên phụ của “ Squid game” (Trò chơi con mực). Nhân vật Ji Young của Lee Yoo Mi có số phận đầy bi thương. Ji Young chứng kiến bố giết mẹ rồi vào tù vì đâm chết bố. Tham gia trò chơi sinh tử, ở game thứ 4, Ji Young lựa chọn thua cuộc để nhường cơ hội sống cho Kang Sae Byeok. Ảnh: Đất Việt Nhờ “Squid game” gây sốt toàn cầu, Lee Yoo Mi từ vô danh trở thành sao. Trước khi tham gia bộ phim, cô chuyên đóng vai phụ. Tên tuổi của Lee Yoo Mi rất mờ nhạt dù vào showbiz từ năm 2009. Tuy nhiên, hiện tại, Lee Yoo Mi có đến hơn 2,2 triệu lượt người theo dõi trên Instagram từ 40.000 lượt người theo dõi (ngày 18/9). Lee Yoo Mi sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp. Đáng chú ý, cô được cho là bản sao của cố ca sĩ Sulli (trái) về nhan sắc lẫn phong cách thời trang. Lee Yoo Mi hao hao Sulli từ ánh mắt, nụ cười rạng rỡ. Nữ diễn viên phim “Squid game” đến nay đóng 16 phim truyền hình và 12 phim điện ảnh như: “Korean peninsula”, “Welcome to Waikiki”, “Voice” 2, “Touch your heart”, “Doctor John”. Lee Yoo Mi từng chia sẻ, mỗi vai diễn của cô dù là phụ nhưng đều là bước ngoặt của cuộc đời cô. Nữ diễn viên sinh năm 1994 sắp tới góp mặt trong bộ phim kinh dị, điều tra “All of us are dead” của Netflix. Không có thông tin về đời tư của Lee Yoo Mi. Nữ diễn viên phim "Squid game" được đánh giá trẻ hơn so với tuổi 27. Xem trailer phim "Trò chơi con mực". Nguồn Netflix

