Chân dung nam chính phim “Squid Game” đang gây sốt toàn cầu

Phim "Squid Game" (Trò chơi con mực) của Hàn Quốc đang thứ hai trong top 10 chương trình truyền hình ăn khách nhất thế giới của Netflix toàn cầu. Đóng nam chính của phim là Lee Jung Jae. Nhân vật của Lee Jung Jae là Gi Hoon - một người đàn ông trung niên bị vợ bỏ, thất nghiệp, nghiện cờ bạc, nợ nần, mẹ bị bệnh. Lee Jung Jae sinh năm 1972, sở hữu chiều cao lý tưởng, gương mặt điển trai. Năm 1993, khi đang làm việc ở một quán cà phê, anh tình cờ gặp nhà thiết kế nổi tiếng Ha Yong Soo và được gợi ý thử sức nghề người mẫu. Lee Jung Jae đầu quân cho công ty quản lý mẫu CF vào năm 1993 và lần đầu làm mẫu cho thương hiệu Chocolate Crunky. Cùng năm đó, anh đóng bộ phim truyền hình đầu tay mang tên “Dinosaur teacher”. Năm 1994, Lee Jung Jae đóng chính phim điện ảnh "The young man" và "Feeling". Anh còn góp mặt trong không ít dự án phim đình đám như “City of the rising sun”, “Il Mare”, “Typhoon”, “The housemaid” (Người hầu gái), “The thieves”, “New world”. Khi đóng “Người hầu gái” năm 2010, Lee Jung Jae được mệnh danh là “ông hoàng cảnh nóng”. Sau đó, khi “The thieves” ra mắt năm 2012 là bộ phim có doanh thu cao thứ hai mọi thời đại trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc, Lee Jung Jae lọt vào danh sách "ông vua phòng vé" xứ Hàn. Ảnh: Zing Lee Jung Jae từng công khai hẹn hò nữ diễn viên Kim Min Hee. Cả hai bắt đầu mối quan hệ yêu đương sau khi hợp tác đóng quảng cáo vào năm 2003. Hẹn hò được 3 năm thì Lee Jung Jae và Kim Min Hee chia tay với lý do công việc bận rộn. Ảnh: Khám phá Năm 2015, trang Dispatch công khai loạt ảnh hẹn hò của Lee Jung Jae và nữ doanh nhân Lim Se Ryung - ái nữ tập đoàn thực phẩm lớn nhất nhì Hàn Quốc Daesang. Đáng chú ý, vào thời điểm đó, rộ tin đồn cả hai hẹn hò khi Lim Se Ryung chưa ly hôn Lee Jae Yong - người thừa kế tập đoàn Samsung. Tuy nhiên, phía Lee Jung Jae khẳng định tin đồn là thất thiệt. Ảnh: Newsen Yêu nữ tỷ phú, Lee Jung Jae bị gắn mác đào mỏ. Tuy nhiên, nam diễn viên phim "Squid Game" - Trò chơi con mực không bận tâm đến những lời đồn thổi. Ảnh: Dispatch Theo Zing, Lee Jung Jae là chủ nhân của chuỗi nhà hàng Italy cao cấp, sở hữu nhiều khối bất động sản có giá trị cao. Anh còn cùng bạn thân Jung Woo Sung là chủ tịch đồng sáng lập công ty chuyên quản lý các diễn viên hàng đầu. Xem trailer phim "Trò chơi con mực". Nguồn Netflix

